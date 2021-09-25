ALES sınav sonuç tarihi: ÖSYM takvimi ile 2021 ALES sonuçları ne zaman hangi gün açıklanacak?
ALES sınav sonuç tarihi adayların odaklandığı konuların başında geliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 19 Eylül tarihinde organize edilen ALES sınavının sonuçları için geri sayım başladı. Üniversitelerde akademik kadroya girmek için üniversite mezunlarının katılım sağladığı ALES/2 sınavının sonuçları yapılan değerlendirme sonrası ÖSYM'nin AİS ekranından sorgulamaya açılacak. Adaylar T.C kimlik numaraları ise ALES puanlarını görüntüleyecekler. İşte, merakla beklenen ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtına yönelik bilgiler.
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ALES sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından ilan edilecek. Bu yıl ikinci kez düzenlenen ALES sınavının ardından geçen süre ile beraber adayların beklentileri eylül sonuna yöneldi. 2021 ÖSYM sınav takvimine göre, ALES sınav sonuçları 14.10.2021 tarihinde ilan edilecek. ALES puanları 5 yıl süreyle geçerli olacak. ALES sınav sonuçlarını adaylar ÖSYM'nin AİS ekranından ve mobil uygulamadan sorgulayabilecekler.
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ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yapılan değerlendirmelerin ardından 2021 ALES sınav sonuçları ÖSYM'nin AİS ekranından erişime açılacak. ALES sonuçları aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile sorgulanacak. Takvime göre ALES/2 sonuçları 14 Ekim tarihinde yayınlanacak.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’ninhttps://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
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Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır.
ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.
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SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.
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Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.