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ALES kaç dakika sürecek? ALES saat kaçta, ne zaman bitecek? Sınav süresi için ÖSYM bilgisi..

#Ales#Ales Kaç Dakika#Ales Süresi

ALES kaç dakika sürecek ve sınav saat kaçta biter sorusunun cevabı aileler ya da sınava giren adayın yakınları tarafından merakla araştırılıyor. Sınav merkezlerinde ya da evlerinde sınavdan çıkacak olan yakınlarını bekleyen binlerce kişi 17 Nisan Pazar günü gerçekleşecek olan sınavın saati, başlangıcı ve bitişi için detayları sorguluyor. Peki, ALES kaç saat sürecek? İşte, ALES sınav süresi ve sınavın kaç dakika süreceği hakkında bazı bilgiler

1/4ALES kaç dakika sürecek ALES saat kaçta, ne zaman bitecek Sınav süresi için ÖSYM bilgisi..

ALES saat kaçta bitecek ve kaç dakika sürecek sorusu, sınavın tamamlanmasına çok az bir süre kala aday yakınlarının gündemini oluşturuyor. Soru sayısına göre ÖSYM tarafından bir süre biçilen ALES'te, binlerce aday akademik kariyer elde edebilmek için ter dökecek. Peki, ALES kaç dakika sürecek, ne zaman, saat kaçta bitecek? İşte, ÖSYM'nin vermiş olduğu ALES sınav süresi hakkındaki detaylar ve sınav soru sayısı hakkında bilgiler

2/4ALES SAAT KAÇTA BİTECEK, KAÇ DAKİKA SÜRECEK

ALES SAAT KAÇTA BİTECEK, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Saat 10.15'te başlayan ALES sınavı toplam 150 dakika sürecek ve böylece adaylar zilin çalmasıyla birlikte 12.45'te sınav salonlarından çıkış yapacak.

ALES'TE YANLIŞ DOĞRUYU GÖTÜRÜR MÜ?

3/4SONUÇLAR 16 ARALIKTA AÇIKLANACAK

SONUÇLAR 16 ARALIK'TA AÇIKLANACAK

Sonuçlar 12 Mayıs'ta erişime açılacak. Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

4/4ALES PUAN HESAPLAMA

ALES PUAN HESAPLAMA

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın sınav kitapçığının cevap alanları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal-1, Sayısal-2, Sözel-1, Sözel-2 Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

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