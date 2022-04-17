ALES yanlış doğruyu götürüyor mu? ALES'te 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? ÖSYM bilgisi

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ALES puan hesaplama işlemi, sınava giren birçok vatandaşın araştırdığı konu oldu. Sınavın ardından sayısal, sözel ya da eşit ağırlık puan hesaplama işleminin nasıl yapılacağını merak eden birçok vatandaş, internet üzerinden sorgulamalarına başladı. Peki 4 yanlışın bir doğruyu götüreceği ALES puan hesaplama işlemi nasıl yapılacak? İşte, binlerce kişinin merakla araştırdığı puan hesaplama işlemi hakkında bazı bilgiler

ALES'TE 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜR MÜ?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.

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ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham

puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır:

Puan Türü Sayısal Testi Sözel Testi ALES Sayısal Puanı 0,75 0,25 ALES Sözel Puanı 0,25 0,75 ALES Eşit Ağırlık Puanı 0,50 0,50

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.



Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir.