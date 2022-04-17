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ALES yanlış doğruyu götürüyor mu? ALES'te 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? ÖSYM bilgisi

#Ales#Ales Puan Hesaplama#Ales Puanı
ALES yanlış doğruyu götürüyor mu ALESte 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü ÖSYM bilgisi

ALES 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü sorusu ile adayların gündeminde yer alıyor. Akademik anlamda kariyer yapmak isteyen vatandaşların katılım sağladığı ve sınav sonrası araştırdığı ALES puan hesaplama işlemi, sınav veya sonuçlar öncesi sağlama yapmak isteyen birçok kişinin sorguladığı konu oldu. Peki, ALES puan hesaplama işlemi nasıl yapılacak? İşte, merak edilen o detaylar

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ALES puan hesaplama işlemi, sınava giren birçok vatandaşın araştırdığı konu oldu. Sınavın ardından sayısal, sözel ya da eşit ağırlık puan hesaplama işleminin nasıl yapılacağını merak eden birçok vatandaş, internet üzerinden sorgulamalarına başladı. Peki 4 yanlışın bir doğruyu götüreceği ALES puan hesaplama işlemi nasıl yapılacak? İşte, binlerce kişinin merakla araştırdığı puan hesaplama işlemi hakkında bazı bilgiler

ALES'TE 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜR MÜ?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.

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ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham
puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır:

Puan TürüSayısal TestiSözel Testi
ALES Sayısal Puanı0,750,25
ALES Sözel Puanı0,250,75
ALES Eşit Ağırlık Puanı0,500,50

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir.

ALES yanlış doğruyu götürüyor mu ALESte 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü ÖSYM bilgisi

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