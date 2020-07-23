ALES 2020 ne zaman? İşte ALES/2 başvuru ve sınav takvimi
ALES sınav takvimi, akademik kariyer hedefleyen vatandaşlarca sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖSYM'nin düzenlediği ALES'e katılım sağlamak için gerekli hazırlıkları yapan pek çok kişi belirlenen başvuru tarihini sorguluyor. Peki, ALES 2020 ne zaman? İşte ALES/2 başvuru ve sınav takvimi...
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ÖSYM'nin bu yıl iki kez gerçekleştireceği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için bekleyiş devam ediyor. 2020 ALES/2 sınav tarihi akademik kariyer hedefi olan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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ALES TAKVİMİ
ÖSYM'nin güncel sınav takvimine göre, ALES 1 16 Ağustos 2020 tarihinde organize edilecek. Sınavın sonuçları 7 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.
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2020-ALES/2 sınavı ise 6 Aralık 2020 tarihinde düzenlenecek. Bu sınavın başvuruları 1-12 Ekim tarihleri arasında olacak.
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ALES'E KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir.
Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.