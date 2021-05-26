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Haber Giriş: 26 Mayıs 2021 - 10:52 | 

ALES/2 sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2021 ÖSYM ALES takvimi!

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) 2 Mayıs Pazar günü gerçekleştirildi ve sonuçları adayların erişimine açıldı. Bu sınavdan istediği puanı elde edemeyen ya da ilk kez katılım sağlayacak vatandaşların diğer ALES hakkında araştırmaları hız kazandı. Peki, ALES/2 sınavı ne zaman yapılacak?

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1

Akademik kariyer hedefleyen kişilerin katılım sağladığı ALES'te 2021'in ilk oturumu geride kaldı. Sınav sonuçlarının ÖSYM tarafından erişime açılmasının hemen ardından ise ÖSYM takviminde yer alan bu yılki diğer ALES oturumlarının başvuru ve sınav tarihleri sorgulanmaya başlandı. İşte, 2021 ÖSYM ALES takvimi...

2

ÖSYM'den alınan bilgilere göre; ALES/2 19 Eylül tarihinde gerçekleşecek.

3

Başvuruları ise 3 Ağustos tarihinde gerçekleşecek.

4KİMLER ALESE BAŞVURU YAPABİLİR

KİMLER ALES'E BAŞVURU YAPABİLİR?

ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir. Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.

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