ALES-2 ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM sınav takvimi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2021 Yılı Sınav Takvimi, geçtiğimiz aylarda ilan edildi. Buna göre, 2021'de yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavları'nın (ALES) tarihleri de merak konusu oldu. Peki, 2021 ALES/2 sınavı ne zaman?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2021-ALES/2) detayları, söz konusu sınavda ter dökmek için sınava hazırlanan adaylarca merak konusu oldu. İşte, ALES/2 hakkında son bilgiler...
2
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2021-ALES/1, 2 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 27 Mayıs'ta adayların erişimine açılacak.
3
ALES/2 ise 19 Eylül tarihinde gerçekleşecek. Başvuruları ise 3 Ağustos tarihinde gerçekleşecek.