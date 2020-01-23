Alabaş yemek için 10 neden

Nasıl tüketmeli? Alabaş otunun tüketilme şekli de oldukça çeşitli. Yumru kısmından salatasını, çorbasını veya yemeğini yapabileceğiniz gibi yapraklarından da sarmasını yapabilirsiniz. Sarmasını yaparken pirinç yerine bulgur veya siyez bulguru kullanırsanız daha sağlıklı ve tok tutan bir öğün yapmış olursunuz.



Herhangi bir rahatsızlığı olan kişiler diyetisyenlerine danışmadan bu sebzeyi tüketmemelidir. Özellikle iyottan zengin beslenmesi gereken kişilerin mutlaka diyetisyenlerine danışarak tüketmesi gerekir. Çünkü tüm turpgiller gibi alabaş otunun da iyot emilimini azaltıcı etkisi vardır.