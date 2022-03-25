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Adli tatil ne zaman? İşte 2022 adli tatil tarihi

#Emlak#Vergi#Ödeme

Hakim, savcı ve adliye çalışanlarının izinli olduğu dönem için adlandırılan adli tatilin başlayacağı tarih, yargı mercilerinde işlemleri olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Dava süreçlerine adli tatil dönemi dolasıyla ara verilecek binlerce kişi internet üzerinden konuyla ilgili detayları araştırıyor. Peki, 2022 adli tatil dönemi ne zaman başlayacak?

1/3Adli tatil ne zaman İşte 2022 adli tatil tarihi

Temmuz ayı itibariyle başlayan ve adli çalışanların izin dönemi olarak bilinen tatil sürecinde nöbetçi mahkemeler ve acil nitelikli davalar görülmeye devam ediyor. Ancak, bu davaların dışında yargı işlemleri olan kişiler, adli tatil sürecinin başlayacağı tarihi merak ediyor. İşte, 2022 adli tatil tarihi...

2/3Adli tatil ne zaman İşte 2022 adli tatil tarihi

Yargı çalışanlarının toplu izne çıktığı adil tatil, her yıl aynı tarihler arasında yapılıyor.

3/3Adli tatil ne zaman İşte 2022 adli tatil tarihi

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda "Adli tatil süresi" başlıklı 102. maddesinde: "Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl bir Eylülde başlar." ifadeleri yer alıyor.

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#Emlak#Vergi#Ödeme