Adli tatil ne zaman? İşte 2022 adli tatil tarihi

Temmuz ayı itibariyle başlayan ve adli çalışanların izin dönemi olarak bilinen tatil sürecinde nöbetçi mahkemeler ve acil nitelikli davalar görülmeye devam ediyor. Ancak, bu davaların dışında yargı işlemleri olan kişiler, adli tatil sürecinin başlayacağı tarihi merak ediyor. İşte, 2022 adli tatil tarihi...