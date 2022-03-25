Adli tatil ne zaman? İşte 2022 adli tatil tarihi

Temmuz ayı itibariyle başlayan ve adli çalışanların izin dönemi olarak bilinen tatil sürecinde nöbetçi mahkemeler ve acil nitelikli davalar görülmeye devam ediyor. Ancak, bu davaların dışında yargı işlemleri olan kişiler, adli tatil sürecinin başlayacağı tarihi merak ediyor. İşte, 2022 adli tatil tarihi...
Yargı çalışanlarının toplu izne çıktığı adil tatil, her yıl aynı tarihler arasında yapılıyor.
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda "Adli tatil süresi" başlıklı 102. maddesinde: "Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl bir Eylülde başlar." ifadeleri yer alıyor.