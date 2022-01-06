Adalet Bakanlığı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Hakimlik savcılık sınav sonucu tarihi belli oldu
Adalet Bakanlığı sınav sonuçları için geri sayım başladı.ÖSYM tarafından 25-26 Aralık'ta gerçekleşen Adalet Bakanlığı sınavları Adli Yargı, Adli Yargı-Avukat, İdari Yargı oturumları ile tamamlandı. Ataması yapılacak olan personel alımı için gerçekleşen söz konusu sınavın sonucu yapılan değerlendirmelerin ardından ÖSYM.gov.tr üzerinden erişime açılacak. Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testleri olmak üzere gerçekleşen sınav puanları ayrı değerlendirilecek. Peki, Adalet Bakanlığı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, hakimlik savcılık sınav sonucu tarihi hakkında bilgiler.
2021 Adalet Bakanlığı sınav sonucu ne zaman açıklanır sorusunun yanıtı son gelişmeler ile takip ediliyor. 9-5 dereceli kadrolara 100'ü avukatlık mesleğinden olmak üzere 900 adli yargı hakim ve savcı adayı ile 100 idari yargı hakim adayı almak için gerçekleşen sınavlar aralık ayında tamamlandı. ÖSYM'nin takvimine göre sınav sonuçları 26 Ocak 2022 tarihinde açıklanacak. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplara bakılacak ve yanlış cevaplar dikkate alınmayacak.
Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
Sonuç Sayfasında Yer Alan İbareler
Kontenjana giren adayların sınav sonuç bilgisinde, “Mülakata katılmaya hak kazandınız. Mülakat tarihlerini Adalet Bakanlığı’nın internet sayfasından takip ediniz.”; 70 ve üzerinde puan alan ancak, kontenjana giremeyen adaylar için “Kontenjan nedeniyle mülakata katılmaya hak kazanamadınız.”; 70 puanın altında puan alan adaylar için ise “Kazanamadınız.” ibaresi yazılacaktır