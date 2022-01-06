Adalet Bakanlığı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Hakimlik savcılık sınav sonucu tarihi belli oldu

2021 Adalet Bakanlığı sınav sonucu ne zaman açıklanır sorusunun yanıtı son gelişmeler ile takip ediliyor. 9-5 dereceli kadrolara 100'ü avukatlık mesleğinden olmak üzere 900 adli yargı hakim ve savcı adayı ile 100 idari yargı hakim adayı almak için gerçekleşen sınavlar aralık ayında tamamlandı. ÖSYM'nin takvimine göre sınav sonuçları 26 Ocak 2022 tarihinde açıklanacak. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplara bakılacak ve yanlış cevaplar dikkate alınmayacak.