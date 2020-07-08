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Haber Giriş: 08 Temmuz 2020 - 14:02,

Açık öğretim lise sınavı ne zaman?

2019-2020 döneminde eğitim alan AÖL öğrencileri, 2. dönem sınavlarının yapılacağı tarihe odaklanmış durumda. Konuya dair net tarih bilgisi almak isteyen açık lise öğrencileri, AÖL'ün yayınladığı resmi bilgileri sorguluyor. Peki, açık öğretim lise sınavı ne zaman?

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Okul çağındaki binlerce genç eğitim hayatına, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) devam ediyor. temmuz ayının gelmesiyle birlikte, açık lise sınav tarihleri öğrenciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte, AÖL 2. dönem sınaları hakkında son gelişmeler...

2AÖL SINAVLARI NE ZAMAN
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AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açık öğretim okulları 2.dönem sınavları ülkemizde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 25-26 temmuz 2020 tarihlerinde yapılacaktır.

3YEDEK SALON ADAY İŞLEMLERİ BAŞLADI
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YEDEK SALON ADAY İŞLEMLERİ BAŞLADI

Açık Öğretim Lisesi Sınavına mazeretleri nedeniyle ( Sağlık, zorunlu ikamet değişikliği, askerlik, cezaevinde tahliye vb.) başka bir yerde girme talepleri, İlçe Bölge Sınav Yürütme Komisyonunca incelenerek mazeretleri uygun görülen öğrencilerin yedek salon işlemleri 06-20 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Yedek Salon İşlemleri için öğrencilerin İl- İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine başvurmaları gerekir.

4SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
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SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Açık lise sınav sonuçları "//aolweb.aol.meb.gov.tr" sitesinde açıklanıyor. Bakanlık tarafından sonuçlar açıklandığı takdirde, bu siteye erişim sağlayan öğrencinin T.C. kimlik numarası, daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik kodu soruluyor. Bu bilgiler ile açık lise öğrenci girişi ekranına giriş yapabilir ve sınav sonucunuzu öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmeyecek. (Sınav sonucu henüz açıklanmadığı için bağlantı linki şu an aktif değil)

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