Açık lise (AÖL) 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB'in açıkladığı tarih!
Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 2020-2. dönem sınavlarının ardından, gözler sonuçlar için MEB tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Bakanlık, Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, AÖL (Açık Öğretim Lise) 2. dönem sınavları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Bu gelişmenin ardından şimdi de sonuçlar bekleniyor. İşte, AÖL sınav sonuçlarına ilişkin ayrıntılar...
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AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek.
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AÖL sınav sonuçları 17 Ağustos’ta ilan edilecek. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç bilgileri, kurumun resmi internet sitesi üzerinde bulunan öğrenci giriş ekranından öğrenilebilecek.
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SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ EDİLMESİ
Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ortak Sınavlaraİtiraz WEB sayfasına http://odsgm.meb.gov.tr/www/ortak-sinavlara-itiraz/icerik/18 adresinden ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu yönde yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Sınavlarla ilgili olarak yapılacak tüm iş ve işlemler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilan ettiği esaslara göre yapılacaktır.