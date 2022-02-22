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Açık alanda zorunlu maske uygulaması ne zaman bitecek? Maskeler ne zaman çıkacak? İşte son gelişmeler

#Maske#Maske Kullanımı#Zorunlu Maske

Pandemide mart ayıyla birlikte yeni bir döneme girilecek. Açık alanlarda maske ve mesafe kuralının kaldırılması bekleniyor. Ancak ölüm oranlarının yüksek olması nedeniyle de 65 yaş üstüne dönük yeni uygulamalara gidileceği belirtiliyor. Peki, açık alanda zorunlu maske uygulaması ne zaman bitecek?

1/3Açık alanda zorunlu maske uygulaması ne zaman bitecek Maskeler ne zaman çıkacak İşte son gelişmeler

Açık mekanlarda Maske ve mesafe kuralının kaldırılması gündemde. Park, bahçe ve sokaklarda maske ve mesafe zorunlu olmayacak. Lokantaların açık mekanları da bu kapsamda değerlendirilecek. Mevcut genelgelerde zorunlu olmasına rağmen zaten bu alanlarda kontrol yapılmadığı belirtildi. Bunun dışında toplu taşıma araçları, uçak, tren, otobüs ile AVM’ler, tiyatro, Sinema gibi kapalı mekanlarda maske zorunluluğu devam edecek. İşte, açık alanda zorunlu maske uygulaması hakkında bilgiler...

2/3MASKELER NE ZAMAN KALKACAK

MASKELER NE ZAMAN KALKACAK?

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre; yapılan toplantılarda, bundan sonra risk gruplarını ve 65 yaş üstünü önceleyen bir politika izlenerek, diğer bütün alanlarda normale dönüş değerlendiriliyor. Edinilen bilgilere göre hayatın normal akışı içinde, riskli gruplar üzerinden yeni düzenlemeler yapılacak. Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte tüm ülkelerde olduğu gibi daha rahat döneme geçileceği belirtiliyor.

3/3MASKE KULLANIMI AZALDI

MASKE KULLANIMI AZALDI

Koronavirüsün ilk zamanlarına kıyasla maske satışlarının neredeyse yarı yarıya düştüğünü söyleyen eczacı Kübra Yılmaz, “ İlk zamanlar maskeye çok talep vardı, maske bulamıyorduk. Satacak stok yapamıyorduk ama şimdi neredeyse yarı yarıya düştü. İlk zamanlar 50 kutu satıyorsak şu an 15-20 kutu anca satıyoruz. Bunda aşının etkisi de var, aşıyla birlikte insanlar biraz daha rahatladı. Bu yüzden çoğu kişi de sokakta maskesiz geziyor, bu da maske satışlarını düşürdü" dedi.

İnsanların koronavirüse alıştığını düşündüğünü belirten eczacı Polat Peker de, “Maske satışlarımız eskiye nazaran oldukça düşük. Bir ara çok hızlıydı ama şimdi o kadar değil. Neredeyse yarı yarıya bir düşüş var. İnsanların koronavirüse alıştığını ve eskiye göre daha az korkutucu olduğunu düşünüyorum. İnsanların yoğun olabileceği kapalı alanlarda maske kullanımının devam etmesinde fayda var" ifadelerini kullandı.

 

 

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#Maske#Maske Kullanımı#Zorunlu Maske