65 yaş ve üzeri 18 yaş ve altı sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı hangi saatler arasında uygulanacak?
65 yaş ve üzeri sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı mı ve 65 yaş ve üzeri sokağa çıkma saatleri ne zaman sorusu vatandaşların internette cevabını aradığı sorular arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanmaya devam edecek..
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma saatleri İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile belli oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlama ile ilgili yeni kararlar kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı yeni normalleşme uygulanacak. İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelgeyle 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için alınan kararı da paylaştı.
Alınan karara göre 65 yaş üzeri ikinci doz aşı yaptıranların kısıtlaması kaldırılacak. Peki, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek ve kaldırıldı mı? İşte, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile ilgili ayrıntılı bilgiler.