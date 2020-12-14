65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? İşte 65 yaş üstü için dışarı çıkma saatleri
65 yaş üstüsokağa çıkma yasağı belirtilen saatler aralığında devam ediyor. Artan vaka sayılarının ardından alınan yeni önlemleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı da yer alıyor. Belirtilen saatler aralığında dışarı çıkabilen vatandaşlar ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, ‘65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacaklardır.’ dedi. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor?
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65 yaş üstü vatandaşlar belirli saatler aralığında dışarı çıkabiliyorlar. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge içerisinde belli oldu. Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak. İşte detaylar
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65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.
İçişleri Bakanlığı, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü için getirilen sokağa çıkma saatlerine ilişkin cuma namazı düzenlemesini duyurdu. Belirtilen yaş gruplarında yer alan vatandaşlarımızdan Cuma namazı kılmak isteyenler için İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca; 65 yaş ve üzeri büyüklerimizin sokağa çıkma saati Cuma namazı bitimine kadar uzatılabilecek, 20 yaş altındaki gençlerimizin sokağa çıkış saati ise Cuma namazına gidebilecekleri şekilde öne alınabilecektir.
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Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaç duyduğu temel ihtiyaçların planlama yapılarak Vefa Sosyal Destek birimleri aracılığıyla karşılanacağı vurgulanan genelgede, belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı aktarıldı.
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65 YAŞ ÜSTÜ TOPLU TAŞIMAYA BİNEBİLİR Mİ?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada," 65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacaklardır." dedi. 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızın 18 Kasım 2020 tarihli ve 19161 sayılı genelgede belirlenen saatler içerisinde (10.00-13.00, 13.00-16.00 saatleri arası) şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş) kullanmalarının kısıtlanması kararı alındı.