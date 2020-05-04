65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkacak?
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının ne zaman biteceği ile ilgili açıklamalar araştırılıyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının sınırlandırılması uygulamasına mart ayında başlandı. 21 Mart’tan bu yana sokağa çıkamayan 65 yaş üstündeki 7 milyon kişi için “esnetme” formüllerinin gündeme gelip gelmeyeceği merak konusu. Peki 65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkacak?
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Koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamaları devam ediyor. 65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkacak? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Bugün yapılacak olan Kabine Toplantısı’nda 21 Mart’tan bu yana sokağa çıkamayan 65 yaş üstündeki 7 milyon kişi için “esnetme” formüllerinin de konuşulması bekleniliyor.
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65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağının ne zaman sona ereceği ile ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor. Bugün yapılacak olan Kabine Toplantısı’nda 65 yaş üstündeki 7 milyon kişi için “esnetme” formülleri de konuşulacak.
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65 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKABİLECEK?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının, gündeminde normalleşme planı ve eğitimde atılacak adımlar olacak.
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Hürriyet’ten Erdinç Çelikkan’ın haberine göre, toplantıda 21 Mart’tan bu yana sokağa çıkamayan 65 yaş üstündeki 7 milyon kişi için “esnetme” formülleri de konuşulacak. 65 yaş üstündeki vatandaşların belli gün ve saatlerde sokağa çıkma yasağının esnetilmesine dönük nihai kararın da çıkması öngörülüyor. Bu konuda Bilim Kurulu’nun önerileri ve ilgili bakanlıkların görüşü tüm yönleriyle ele alınacak. 65 yaş üstü vatandaşlar için getirilecek esnetme kararının salgının seyri ve Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda önümüzdeki günlerde 20 yaş altındakiler için de gündeme gelebileceği belirtiliyor.