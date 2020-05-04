65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkacak?

Hürriyet’ten Erdinç Çelikkan’ın haberine göre, toplantıda 21 Mart’tan bu yana sokağa çıkamayan 65 yaş üstündeki 7 milyon kişi için “esnetme” formülleri de konuşulacak. 65 yaş üstündeki vatandaşların belli gün ve saatlerde sokağa çıkma yasağının esnetilmesine dönük nihai kararın da çıkması öngörülüyor. Bu konuda Bilim Kurulu’nun önerileri ve ilgili bakanlıkların görüşü tüm yönleriyle ele alınacak. 65 yaş üstü vatandaşlar için getirilecek esnetme kararının salgının seyri ve Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda önümüzdeki günlerde 20 yaş altındakiler için de gündeme gelebileceği belirtiliyor.