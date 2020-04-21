23 Nisan hazırlıkları sürüyor... Evlerde rengarenk etkinlikler
Koronavirüs salgını önlemleri nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, bu yıl okularda değil, evlerde yapılacak. Çocuklar, 23 Nisan hazırlıklarına başladı. Evlerin pencereleri, sınıf pencereleri gibi süsleniyor. Odalar ve balkonlar Türk bayraklarıyla donatılıyor. Dans gösterilerinin provaları yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 23 Nisan'ın 100'üncü yılına özel hazırladığı '100'üncü Yıl Marşı'nı dün çocuklarla paylaştı.
Bazı kurum ve kuruluşlar da bu özel günde çocuklar için çeşitli etkinlikler hazırladı. İşte 23 Nisan'da çocukları ve aileleri bekleyenler:
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TRT EBA TV'DE 23 NİSAN COŞKUSU
MEB, 23 Nisan'ın 100'üncü yıl çoşkusunu, TRT EBA TV ekranları aracılığıyla her eve taşımak için kapsamlı bir hazırlık yaptı. Bayram öncesinde TRT EBA TV’de evleri süslemek için öneriler yer bulacak.
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TRT EBA TV'DE 23 NİSAN COŞKUSU
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bayram sabahı 08.30’da tüm çocuklar adına Anıtkabir’de Atatürk’ün huzurunda olacak. Anıtkabir ziyareti sonrasında ise 09.30’da saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile Bayram Özel Yayını başlayacak, tüm gün devam edecek. Yayında yarışma, çizgi film, gösteri, müzik, sihirbazlık, gölge oyunu, çocuklardan mesajlarla dolu bir bayram kuşağı olacak.
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TRT EBA TV'DE 23 NİSAN COŞKUSU
TRT EBA ekranlarında 1. Meclis’ten çocuklara seslenecek olan Bakan Selçuk, “Bayram sabahı saat tam 09.30’da tüm çocuklarımı TRT EBA TV ekranlarına davet ediyorum. Yüreklerimizin birlikte attığından hiç kuşkum yok. O nedenle bu coşkuyu el eleymiş gibi yaşayacağız. Rengârenk bir program kuşağıyla bayramın neşesini, her evdeki çocuğumuza iletecek, 23 Nisan’ın neden önemli olduğunu anlatacağız" dedi.
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İBB'DEN 100 BİN ÇOCUĞA HEDİYE
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 100 bin çocuğa hediye dağıtacak. İçerisinde hikaye kitabı, eğitici oyunlar ve Türk bayrağı yer alan kutular hazırlayan belediye yetkilileri, farklı sürprizlere de yer verecek. Hediye kutuları, yardım kolisi başvurusu yapan çocuklu ailelere verilecek.
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İKSV, UÇURTMA YAPMAYI ANLATACAK
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), uçurtma atölyesi düzenliyor. Uçurtma tasarımcısı Zahit Mungan’ın uçurtma tasarım atölyesi bugün saat 17.00’de İKSV Alt Kat Instagram sayfasında gerçekleşecek. Atölyenin sonunda Deniz Soruklu Evren, vereceği yönergelerle çocuklardan yaptıkları uçurtmaları camlara asmalarını ve fotoğraflarını paylaşmalarını isteyecek. Çocuklar ve aileler #gökyüzühepimizin hashtag’iyle uçurtma görsellerini sosyal medya üzerinden paylaşabilecekler. Bu fotoğralar 23 Nisan'da İKSV Alt Kat Instagram sayfasında paylaşılacak.
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100 METRE CANLI YAYIN KOŞUSU
Eker'in düzenlediği, Türkiye Atletizm Federasyonu, Adım Adım ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın destek verdiği online koşu 23 Nisan'da gerçekleşecek. '23 Nisan 100. Yıl Çocuk Koşusu' saat 11.30'dan itibaren Eker’in YouTube kanalından canlı olarak takip edilebilecek. 12 yaş ve altı sporseverler, www.ekerkosu.com adresinden kayıt olacaklar. Ardından aynı adresten göğüs numaralarının çıktısını alarak veya ekranda gördüklerini boş bir kağıda çizip kendi göğüs numaralarını oluşturarak yarışa katılacaklar. Katılımcı çocuklar ve aileleri; evlerinin içinde salonda, koridorda, balkonda, belki birkaç odada tekrar edebilecek bir hat belirleyerek 100 metrelik bir koşu parkuru oluşturacaklar. Yarışırken çektikleri fotoğraf ve videoları ise sosyal medyada paylaşacaklar. Koşuya 2017'de Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası 100 metre koşusunda şampiyon olan Mizgin Ay da konuk olacak.
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GERİ DÖNÜŞÜM DOSTLARI İSTANBUL MODERN'DE
İstanbul Modern, 23 Nisan Şenlikleri’ni evlere taşıyor. Çocukların çevre sorunlarına ve özellikle bugünlerde artan plastik kullanımına yönelik farkındalık kazanmasını amaçlayan 'Geri Dönüşüm Dostları' projesi, çocuklara evlerdeki atık malzemelerle sanatçıların rehberliğinde kendi sanat yapıtlarını yaratma imkânı tanıyor. Minikler, pet şişe, kullanılmış pipetler, boş kutular gibi pek çok kullanılmayan nesneyle tasarladıkları geri dönüşüm karakterlerinin fotoğraflarını #sanatasarıl başlığını kullanarak sosyal medya hesaplarından paylaşacak. Gönderilen fotoğraflar, müzenin internet sitesinde 18 Mayıs'a kadar yayınlanacak.
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RESİM YARIŞMASI SOSYAL MEDYADA
39'uncu Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’nın başvuruları 30 Nisan’a kadar uzatıldı. Türkiye’nin yanı sıra, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Almanya’daki 6-14 yaş aralığındaki tüm çocukların katılabileceği yarışma bu yıl serbest temayla gerçekleştiriliyor. Özel Eğitim Uygulama Okulları’nda okuyan çocuklar için ayrı bir kategori düzenlenen yarışmada çocuklar, resimlerini #39PınarÇocukResimYarışması etiketiyle herkese açık olan sosyal medya hesaplarından paylaşarak yarışmaya katılabilecek. Ayrıntılı bilgiye www.pinar.com.tr adresinden de ulaşılabilir.
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EVDE ÇILGIN DANSLAR
Pera Müzesi, 23 Nisan için 4-6, 7-9 ve 10-12 yaş gruplarına yönelik özel bir program hazırladı. Müzenin dijital sergilerinden hareketle oluşturulan programda canavarları yenen ressamlar, sihirli ilginç meyveler, hayali bir müzede canlanan heykeller, fincan ve kupalardan yayılan neşeli ritimler, hip-hop eşliğinde çılgın danslar, çocukların 23 Nisan’ı evde, ebeveynleri ile etkileşim içinde, neşeyle kutlamalarını amaçlıyor. Etkinliklerin detayları 23 Nisan'da Pera Müzesi web sitesinde sunulacak. Çocuklar ve aileleri, bu etkinlikler sırasında üretilen eserleri, çekilen fotoğrafları ve dans videolarını #PeraÖğrenme etiketiyle sosyal medyada paylaşabilecek.
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ONLINE SATRANÇ TURNUVASI
Türkiye Satranç Federasyonu’nun (TSF) 2005'ten bu yana ana sponsoru olan İş Bankası, çocuklar için online satranç turnuvası düzenliyor. İş Bankası Online Satranç Turnuvası, 24 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. 9-14 yaş arası çocukların katılabileceği turnuvaya kayıtlar www.kumbaradergisi.com sitesi üzerinden yapılacak. Çocuklar turnuvada; 9-10 yaş genel, 9-10 yaş kızlar, 11-12 yaş genel, 11-12 yaş kızlar, 13-14 yaş genel, 13-14 yaş kızlar olmak üzere 6 kategoride mücadele edecekler.
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BAYRAMA ÖZEK KUKLA ATÖLYESİ
Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu 23 Nisan'a özel dijital ortamda kukla ve gölge oyunu atölyesi düzenliyor. Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu facebook sayfasında ve youtube adreslerinden yayınlanan üç ayrı videoda çocuklar, çorap kukla, kral ve kraliçe maskesi ile gölge aile tiyatrosu için kukla yapımını çok kolay bir şekilde öğrenebilecek.
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ANADOLU EFES İLE CANLI YAYIN
Anadolu Efes Spor Kulübü, canlı yayında miniklerle buluşacak. 23 Nisan Perşembe günü video konferans üzerinden gerçekleştirilecek ve saat 10.30'da başlayacak kutlamada Başantrenör Ergin Ataman ve oğlu Sarp Ataman'ın yanı sıra takım kaptanı Doğuş Balbay, Anadolu Efes'in sesi Mustafa Özben ve kulüp maskotu Çaylak da çocuklarla bir araya gelecek. Organizasyona 100'e yakın çocuk katılabilecek. Müzik, dans ve eğlence dolu kutlamada Anadolu Efes'in yıldız oyuncularının çocuklara yönelik mesajları da katılımcılarla paylaşılacak.
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KUTLAMALAR DİJİTALDE YAPILACAK
FMV Işık Okulları da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram kutlamalarını da dijital ortama taşıyacak. Öğrencilerin evlerinde hazırladıkları videolar ve birbirinden renkli etkinlikler, öğretmenlerinin yardımıyla bir araya geldi. 23 Nisan sabahı saat 10:00’da dijital platformlar üzerinden canlı bir tören düzenleyecek olan Işıklı öğrenci ve öğretmenler, hazırladıkları coşku dolu videoları FMV Işık Okulları’nın sosyal medya hesapları ve web sitesi üzerinden binlerce kişiyle paylaşacak. Öğrenciler, sözlerini kendilerinin yazdığı, bestesini arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu’nun yaptığı, 100’üncü yıl marşını da enstrümanlarıyla çalıp seslendirecekler.
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CANLI TİYATRO
Migros’un yedi yıl önce kurduğu iletişim kanallarından biri olan MigrosTV, ‘İyi Gelecek’ mottosunu, ‘MigrosTV ile evde kal, keyifle kal’ çatısı altında sürdürüyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı evlerinde kutlayacak çocukları da unutmayan MigrosTV, çocukları ekran karşısına çağırıyor. ‘Migros 23 Nisan Geleneksel Tiyatro Şenliği’ ile çocukları tiyatroyla tanıştıran Migros, onları bu yıl MigrosTV üzerinden canlı olarak sahnelenecek oyunlarla buluşturacak. 23 Nisan’ı tüm gün çocuklara ayıran MigrosTV’de çocuklar güne saat 9.00’da İstiklal Marşı ile başlayacak ve etkinlikler gün boyu devam edecek.
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BİLİMİ ÖĞRENECEKLER
Da Vinci TV, çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda 23 Nisan’ı evde eğlence ve coşkuyla geçirmeleri için özel bir kuşak hazırladı. Şef Gordon Ramsay'nin kızı Matilda Ramsay, programında, yemek yapmaktan zevk alanlar ve yemek yapmayı öğrenmek isteyen çocuklara Karaoke Partisi verecek. Çocuklar, Doktor Chris ve Doktor Xand Van Tulleken ile ‘tıp’ biliminin ve biyolojinin büyüleyici dünyasını keşfedecek. Sunucu Phil, çocuklara Newton'ın Üçüncü Yasası’nı kullanarak su ve yerçekimi güçlü bir tekne yapmayı öğretecek ve deneyini Arşimet'in yardımıyla zirveye çıkaracak. Sunucu Steve Spangler, marketten aldığı malzemelerle çocukların kendi bilim sihirlerini nasıl yaratabileceklerini gösterecek.