23 Nisan hazırlıkları sürüyor... Evlerde rengarenk etkinlikler

100 METRE CANLI YAYIN KOŞUSU Eker'in düzenlediği, Türkiye Atletizm Federasyonu, Adım Adım ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın destek verdiği online koşu 23 Nisan'da gerçekleşecek. '23 Nisan 100. Yıl Çocuk Koşusu' saat 11.30'dan itibaren Eker’in YouTube kanalından canlı olarak takip edilebilecek. 12 yaş ve altı sporseverler, www.ekerkosu.com adresinden kayıt olacaklar. Ardından aynı adresten göğüs numaralarının çıktısını alarak veya ekranda gördüklerini boş bir kağıda çizip kendi göğüs numaralarını oluşturarak yarışa katılacaklar. Katılımcı çocuklar ve aileleri; evlerinin içinde salonda, koridorda, balkonda, belki birkaç odada tekrar edebilecek bir hat belirleyerek 100 metrelik bir koşu parkuru oluşturacaklar. Yarışırken çektikleri fotoğraf ve videoları ise sosyal medyada paylaşacaklar. Koşuya 2017'de Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası 100 metre koşusunda şampiyon olan Mizgin Ay da konuk olacak.