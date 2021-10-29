2022'de okulların yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte MEB'in açıkladığı tarih

MEB'in üç aylık yaz tatilinin ne zaman başlayacağını merak eden çok sayıda ilk ve orta öğretim öğrencisi, konu hakkında bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. 2022 yaz tatili planını şimdiden şekillendirmek isteyen vatandaşlar, konuya ilişkin kesin bilgiler elde etmek istiyor. İşte, bu kapsamda merak edilenler...