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2022 YÖKDİL sınavı ne zaman? Başvurular sona erdi

#YÖKDİL#ÖSYM

Bu yılın ilk YÖKDİL oturumu için başvuru süreci geride kaldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, bu yıla kadar 41 ilde 47 sınav merkezinde uygulanan YÖKDİL'in bu yıldan itibaren 81 ilde 89 sınav merkezinde gerçekleştirileceğini ilan etti. Peki, 2022 YÖDKİL sınavı ne zaman?

1/32022 YÖKDİL sınavı ne zaman Başvurular sona erdi

ÖSYM'nin açıkladığı YÖKDİL/1 başvuru süreci bitti. Başvurularını yapan binlerce aday çalışmalarına devam ediyor. Öte yandan oturum tarihi de merak konusu olmayı sürdürüyor. İşte, 2022 YÖDKİL sınav ve başvuru takvimi...

2/32022 YÖKDİL SINAV TAKVİMİ

2022 YÖKDİL SINAV TAKVİMİ

YÖKDİL 2022 sınav tarihi belli oldu. YÖKDİL/1 13 Mart 2022'de YÖKDİL/2 28 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak. e-YÖKDİL ise 14 Mayıs 2022'de gerçekleştirilecek.

3/3YÖKDİL BAŞVURU TARİHLERİ

YÖKDİL BAŞVURU TARİHLERİ

YÖKDİL 2022 sınav başvuru tarihleri ÖSYM sınav takviminin yayınlanmasıyla netlik kazandı.

YÖKDİL/1 başvurusu 21.01.2022 ve 31.01.2022 tarihinde YÖKDİL/2 ise 06.07.2022 ve 18.07.2022'de tarihleri arasında kabul edilecek.

 

 

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#YÖKDİL#ÖSYM