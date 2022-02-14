2022 YÖKDİL/1 ne zaman? İşte ÖSYM'nin açıkladığı tarih

Bu yılın ilk YÖKDİL oturumu için başvuru süreci geride kaldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, bu yıla kadar 41 ilde 47 sınav merkezinde uygulanan YÖKDİL'in bu yıldan itibaren 81 ilde 89 sınav merkezinde gerçekleştirileceğini ilan etti. İşte, 2022 YÖDKİL sınav ve başvuru takvimi...