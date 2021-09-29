2022 TYT tarihi belli oldu mu? İşte 2022 YKS oturumları hakkında bilgi
2021 ve öncesinde sınava giren ve bekledikleri başarıyı yakalamayan adaylar ile lise son sınıf öğrencileri TYT - AYT - YDT oturumlarından oluşan 2021 YKS sınavına katılacak. Aylardır sınava hazırlanan üniversite adayları yeni yılın yaklaşmasıyla YKS başvurularıyla ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki, 2022 üniversite sınavı ne zaman?
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Üniversiteye geçiş kapsamında uygulanan YKS'de gelecek yılın sınav tarihi, 2021 tercih ve yerleştirme işlemlerinin bitmesinin ardından merak konusu oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) YKS kapsamındaki AYT - TYT ve YDT oturumlarını hangi tarihte yapacağı araştırılıyor. İşte, 2022 YKS takvimi hakkında son gelişmeler...
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2021 YKS TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2022 etabı için henüz tarih bilgisi netleşmedi. 2021 yılında YKS 26-27 Haziran'da yapıldı.
Bu bilgiler ışığında 2022 YKS oturumlarının da haziran ayı içinde yapılacağı tahmin ediliyor.
Konuya dair ÖSYM'den bir açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.
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YKS'YE KİMLER KATILABİLİR?
Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar sınava başvurabilirler.