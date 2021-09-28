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Haber Giriş: 28 Eylül 2021 - 13:36 | 

2022 MSÜ sınav tarihi belli oldu mu? İşte en son gelişmeler

Harp Okullarına ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına geçiş için adayların seçimi amacıyla uygulanacak olan, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) başvurularına yönelik heyecanlı bekleyiş devam ediyor. ÖSYM tarafından alınacak başvurular için araştırmalar yeni yıl öncesi hız kazandı. Peki, MSÜ 2022 sınavı ne zaman?

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2022-MSÜ) girmek isteyen adaylar başvuru tarihini sorguluyor. İşte, konuya dair tüm ayrıntılar...

2TARİH BELLİ OLDU MU

TARİH BELLİ OLDU MU?

2022 MSÜ sınav takvimi henüz belli olmadı. Söz konusu sınav için başvurular bu yıl, 27 Ocak'ta alınmaya başlanmıştı. Sınav için ise 4 Nisan tarihi belirlenmişti.

Sınavın 2022 etabı için de benzer başvuru ve oturum tarihinin olabileceği tahmin ediliyor.

2022 MSÜ takvimi netleştiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.

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