2022 MSÜ sınav tarihi belli oldu mu? İşte en son gelişmeler

TARİH BELLİ OLDU MU? 2022 MSÜ sınav takvimi henüz belli olmadı. Söz konusu sınav için başvurular bu yıl, 27 Ocak'ta alınmaya başlanmıştı. Sınav için ise 4 Nisan tarihi belirlenmişti.



Sınavın 2022 etabı için de benzer başvuru ve oturum tarihinin olabileceği tahmin ediliyor.



2022 MSÜ takvimi netleştiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.



