2022 lise KPSS oturumu ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM'nin ilan ettiği takvim

KPSS Ortaöğretim oturumu için geri sayım başladı. Günler öncesinden hazırlıklara başlayarak çalışmalarına devam eden binlerce lise mezunu memur adayı, Ortaöğretim KPSS sınavının tarihine yoğunlaştı. İşte, KPSS Ortaöğretim sınavı hakkında bilgi...
KPSS'nin lise mezunlarına yönelik oturumları, 2 yıldan bir yapılıyor. KPSS Ortaöğretim oturumu 2022'de yapılacak.
2022 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin ‘2022 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi’ açıklandı. Adaylar takvime ÖSYM’nin internet adresinden erişilebilir.
KPSS Ortaöğretim oturumu için başvurular 1-13 Eylül 2022 tarihleri arasında alınacak.
Sınav ise 6 Kasım 2022 tarihinde yapılacak.