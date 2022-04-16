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2022 lise KPSS oturumu ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM'nin ilan ettiği takvim

#KPSS#ÖSYM#Seoanasayfa

ÖSYM tarafından organize edilen ve kamuda memur olmak isteyen lise mezunlarının katılım sağladığı KPSS Ortaöğretim oturumu için geri sayım başladı. Lise KPSS olarak da bilinen ve iki yılda bir düzenlenen sınavın 2022 etabı için başvuruları bekleyen adaylar, sınav tarihini de merak ediyor. Peki, 2022 lise KPSS oturumu ne zaman yapılacak?

1/32022 lise KPSS oturumu ne zaman yapılacak İşte ÖSYMnin ilan ettiği takvim

KPSS Ortaöğretim oturumu için geri sayım başladı. Günler öncesinden hazırlıklara başlayarak çalışmalarına devam eden binlerce lise mezunu memur adayı, Ortaöğretim KPSS sınavının tarihine yoğunlaştı. İşte, KPSS Ortaöğretim sınavı hakkında bilgi...

 

2/3BU YIL DÜZENLENECEK

BU YIL DÜZENLENECEK

KPSS'nin lise mezunlarına yönelik oturumları, 2 yıldan bir yapılıyor. KPSS Ortaöğretim oturumu 2022'de yapılacak.

2022 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin ‘2022 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi’ açıklandı. Adaylar takvime ÖSYM’nin internet adresinden erişilebilir.

3/3KPSS ORTAÖĞRETİM 2022 BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

KPSS ORTAÖĞRETİM 2022 BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

KPSS Ortaöğretim oturumu için başvurular 1-13 Eylül 2022 tarihleri arasında alınacak.

Sınav ise 6 Kasım 2022 tarihinde yapılacak.

 

 

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#KPSS#ÖSYM#Seoanasayfa