2022 KPSS başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte lisans-önlisans ve ortaöğretim KPSS oturumları hakkında son gelişmeler

Memur adaylarının heyecanla beklediği 2022 KPSS'nin başvuruları henüz başlamadı. Devlete bağlı kurum ve kuruluşlarda memur olarak çalışmak isteyen yüz binlerce kişi KPSS'ye girmek için gün sayıyor. İşte, lisans-önlisans ve ortaöğretim KPSS oturumları hakkında son gelişmeler...