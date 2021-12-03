2022 emekli zammı belli oldu mu? SSK ve Bağkur emekli maaş zammında son durum (Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı)

Emekliler ile görevdeki memurlar ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere ve bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor. TÜİK 2021 temmuz-aralık enflasyonunu açıkladıktan sonra 2022 emekli maaş zammı netleşecek.