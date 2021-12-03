2022 emekli zammı belli oldu mu? SSK ve Bağkur emekli maaş zammında son durum (Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı)
Kasım ayı enflasyonunun bugün açıklanmasının ardından gözler bir kez daha emekli maaş zammında çevrildi. Ocak ayında hem görevdeki memurlar ve memur emeklileri hem de SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri maaşlarına zam yapacak. Peki, 2022 emekli zammı belli oldu mu? SSK ve Bağkur emekli maaş zammında son durum...
Emekliler ile görevdeki memurlar ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere ve bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor. TÜİK 2021 temmuz-aralık enflasyonunu açıkladıktan sonra 2022 emekli maaş zammı netleşecek.
Kasım ayı rakamları baz alındığında memurlar ve memur emeklileri, yüzde 7,47 enflasyon farkı zammı hakkı kazandı. Aralık enflasyonunun açıklanmasının ardından memur ve memur emeklileri için kesin enflasyon farkı zammı da belli olacak.
MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?
TÜİK'in rakamlarına göre, temmuz ayından kasım sonuna kadar geçen 5 aylık sürede tüketici fiyatları endeksi kümülatif olarak yüzde 7,47 oranından arttı. Maaş zamlarının net olarak ortaya çıkması için aralık ayının aylık TÜFE oranının da açıklanması gerekiyor.