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2022 EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sonuç takvimi

#2022 EKYS#ÖSYM#MEB

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) organize ettiği EKYS sınavının 2022 etabına ait sonuçlar için nefesler tutuldu. geçtiğimiz günlerde sınava katılım sağlayan adaylar şimdi ise sınav sonuçlarına odaklandı. Adaylar sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden gerekli bilgileri girerek öğrenebilecek. Peki, EKYS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

1/32022 EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak İşte sonuç takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için düzenlenen 'Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nın (2022-MEB-EKYS) sonuçları için geri sayım başladı. Sınava katılım sağlayan binlerce öğretmen, sonuçların ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte, MEB EKYS sınav sonuçları hakkında merak edilenler...

2/32022 EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak İşte sonuç takvimi

Sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

3/3SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANIR

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ÖSYM takvimi ile EKYS sonuç tarihi duyuruldu. 2022 takvimine göre, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı EKYS sonuçları 8 Nisan 2022 tarihinde ÖSYM'nin resmi sayfası üzerinden açıklanacak.

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#2022 EKYS#ÖSYM#MEB