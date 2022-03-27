2022 EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sonuç takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için düzenlenen 'Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nın (2022-MEB-EKYS) sonuçları için geri sayım başladı. Sınava katılım sağlayan binlerce öğretmen, sonuçların ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte, MEB EKYS sınav sonuçları hakkında merak edilenler...