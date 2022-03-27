2022 EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sonuç takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için düzenlenen 'Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nın (2022-MEB-EKYS) sonuçları için geri sayım başladı. Sınava katılım sağlayan binlerce öğretmen, sonuçların ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte, MEB EKYS sınav sonuçları hakkında merak edilenler...
Sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
ÖSYM takvimi ile EKYS sonuç tarihi duyuruldu. 2022 takvimine göre, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı EKYS sonuçları 8 Nisan 2022 tarihinde ÖSYM'nin resmi sayfası üzerinden açıklanacak.