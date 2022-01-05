2022 DHBT sınavı ne zaman? ÖSYM DHBT başvuru ve sınav takvimini açıkladı
2022 DHBT sınavı, Diyanet İşleri Başkanlığının din hizmetlerinde görev almak isteyen vatandaşların araştırdığı konu olmaya devam ediyor. ÖSYM'nin her yıl gerçekleştirdiği sınavın neticesine göre aldıkları puanla bu birimlere atanma şansını elde edecek olan vatandaşlar, "DHBT sınavı ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2022 DHBT sınavı ne zaman?
Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (2022 DHBT), bu alandan sınava girecek olan adayların araştırdığı konu oldu. '2022 DHBT sınavı ne zaman?' sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, internet üzerinden araştırma yapıyor. ÖSYM'nin yurt genelinde gerçekleştireceği sınavda, Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarında yer bulmak isteyen öğrenciler DHBT'ye katılım sağlayacak. İşte, 2022 DHBT sınav takvimi...
DHBT HAKKINDA BİLGİLER
DHBT’ye, ilgili öğrenim düzeyindeki KPSS başvuru koşulları ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen başvuru koşullarını taşıyan adaylar başvurabileceklerdir. Adaylar KPSS’ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT’ye katılmak zorundadır. Sınav 60 dakika sürecektir.
DHBT’ye katılacak adayların ilgili öğrenim düzeyinde KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılmaları zorunlu olduğundan lisans düzeyinde DHBT’ye katılacak adayların KPSS başvuru tarihlerinde KPSS Lisans başvurularını; DHBT’ye ortaöğretim veya ön lisans düzeyinde katılacaklar adayların ise KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans başvuru tarihlerinde KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans başvurularını yapmaları zorunludur. Bu tarihler dışında başvuru alınmayacaktır.
Sınava katılacak adayların ilgili yıl, bu sınava katılacakları öğrenim düzeyi ile aynı öğrenim düzeyinde yapılacak KPSS’ye girmeleri ve KPSS’de puanların hesaplanmasına yönelik koşulları karşılamaları gerekmektedir. Sınav ile ilgili başvuru, sınav uygulaması vb. bilgiler ilgili yılın KPSS Kılavuzlarında yer alacak, ayrı bir kılavuz hazırlanmayacaktır. Adayların bu kılavuzda belirtilen kurallara uyması zorunludur.
DHBT’ye katılacak adayların ilgili öğrenim düzeyinde KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılmaları zorunlu olduğundan lisans düzeyinde DHBT’ye katılacak adayların KPSS başvuru tarihlerinde KPSS Lisans başvurularını; DHBT’ye ortaöğretim veya ön lisans düzeyinde katılacaklar adayların ise KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans başvuru tarihlerinde KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans başvurularını yapmaları zorunludur. Bu tarihler dışında başvuru alınmayacaktır.
Sınava katılacak adayların ilgili yıl, bu sınava katılacakları öğrenim düzeyi ile aynı öğrenim düzeyinde yapılacak KPSS’ye girmeleri ve KPSS’de puanların hesaplanmasına yönelik koşulları karşılamaları gerekmektedir. Sınav ile ilgili başvuru, sınav uygulaması vb. bilgiler ilgili yılın KPSS Kılavuzlarında yer alacak, ayrı bir kılavuz hazırlanmayacaktır. Adayların bu kılavuzda belirtilen kurallara uyması zorunludur.