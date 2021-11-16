2022 ALES tarihleri açıklandı mı? İşte ALES oturumlarından son bilgiler
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından organize edilen, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) 2022 sınav tarihleri ile başvuru takvimi merak konusu oldu. Bu yıl üç kez düzenlenecek ALES'in, gelecek yılki takvimi araştırılıyor. Peki, 2022 ALES tarihleri açıklandı mı?
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Lisansüstü eğitime girişte, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde kullanılan ALES sınavı, 2022 yılında da belli aralıklarla düzenlenecek. İşte, ALES oturumlarından son bilgiler...
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2022 ALES TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?
2022 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı oturum ve başvuru takvimi henüz açıklanmadı.
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Söz konusu sınav bu yıl; Mayıs, Eylül ve Kasım aylarından olmak üzere üç oturum halinde organize edildi.
ALES oturumlarının gelecek yıl da benzer tarihlerde yapılacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.