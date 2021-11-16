2022 ALES tarihleri açıklandı mı? İşte ALES oturumlarından son bilgiler

Söz konusu sınav bu yıl; Mayıs, Eylül ve Kasım aylarından olmak üzere üç oturum halinde organize edildi.



ALES oturumlarının gelecek yıl da benzer tarihlerde yapılacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.



