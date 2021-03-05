2021 Sağlık Bakanlığı atama kurası yayınlandı! Tabip, diş tabibi ve eczacı ataması yapılacak.. İşte başvuru tarihleri

Sağlık Bakanlığının "2021 Yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı" Resmi Gazete'de yayımlandı.



Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun ilgili maddesi ile "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kurayla yapılacak.



Bu kura, eczacı unvanlı adaylar için 1'inci yerleştirme ve 2'nci yerleştirme olarak iki ayrı yerleştirme şeklinde yapılacak, diğer unvan ve branşlar için sadece 2'nci yerleştirme işlemi uygulanacak.