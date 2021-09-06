2021 KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman? İşte burs başvurularında son gelişmeler
Kredi ve Yurtları Kurumu (KYK), burs ve kredi başvurularına yönelik araştırmalar hızlandı. Öğrencilerin burs ve kredi başvurularında öncelikli tercihi olan KYK her yıl belirlenen tarihlerde başvuruları alıyor. KYK burs ve kredi başvuruları online sistem üzerinden gerçekleştiriliyor. Peki, 2021 KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman?
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2021-2022 eğitim yılından itibaren KYK'nın kredi ve burs imkanından yararlanmak isteyen öğrenciler, burs başvuruları için gelişmeleri takip ediyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen kredileri için öğrenciler başvuruların ne zaman yapılacağını ve bursların ne zaman verileceğini merak ediyorlar. İşte, burs başvurularında son gelişmeler...
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BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Kredi ve burs başvuruları tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak.
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YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK yurt ve burs başvurularının alınması bekleniyor.
Geçtiğimiz yıllarda başvurular ekim ayında başlardı. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.