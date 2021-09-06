2021 KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman? İşte burs başvurularında son gelişmeler

2021-2022 eğitim yılından itibaren KYK'nın kredi ve burs imkanından yararlanmak isteyen öğrenciler, burs başvuruları için gelişmeleri takip ediyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen kredileri için öğrenciler başvuruların ne zaman yapılacağını ve bursların ne zaman verileceğini merak ediyorlar. İşte, burs başvurularında son gelişmeler...