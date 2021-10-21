Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı yapacak..2021/7 KPSS tercih kılavuzu yayımlandı:

Adayların, sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için 6 Eylül 2020 tarihindeyapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2020-KPSS Lisans) girmiş ve bu sınavdan ilgili KPSSpuanını almış olmaları gerekmektedir.



Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2020-KPSS Lisans sınav sonuçlarıkullanılacaktır. Yerleştirme işlemlerinde, sözleşmeli pozisyonlar için KPSSP3 puanı kullanılacaktır.Adayların verdikleri beyanlarının sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyandabulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.