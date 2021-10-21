Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı yapacak..2021/7 KPSS tercih kılavuzu yayımlandı:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı yapılacağını duyurmuştu. Yayımlanan duyuruda "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme yapılacaktır. " ifadelerine yer verildi. Yazılı duyuru ardından ÖSYM'nin resmi adresinden 2021/7 KPSS tercih kılavuzu yayımlandı.
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1
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımının sürecine dair detaylar belli oldu. Yayınlanan kılavuza göre, adaylar tercihlerini 21-26 Ekim 2021 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 26 Ekim 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Bu süre uzatılmayacaktır.
2
Adayların, sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için 6 Eylül 2020 tarihindeyapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2020-KPSS Lisans) girmiş ve bu sınavdan ilgili KPSSpuanını almış olmaları gerekmektedir.
Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2020-KPSS Lisans sınav sonuçlarıkullanılacaktır. Yerleştirme işlemlerinde, sözleşmeli pozisyonlar için KPSSP3 puanı kullanılacaktır.Adayların verdikleri beyanlarının sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyandabulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.
3
Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM’ye internetle gönderildiği gün itibarıyla, ilgiliprogramdan mezun olunması zorunludur. Tercihlerin internetle ÖSYM’ye gönderildiği gün itibarıyla mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile, atamaları yapılmayacaktır.
Adayların sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için tercihlerin kurallara uygun olarak yapılması ve yapılan tercihlerin geçerli olması zorunludur.