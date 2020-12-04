2020 YÖKDİL/2 sınavı tarihi: YÖKDİL ne zaman yapılacak, ertelendi mi? ÖSYM'den son dakika açıklama!

YÖKDİL sınavı son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 2020 sınav takviminde değişikliğe gidildiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Aralık ayında yapılması planlanan bazı sınavlar ileri bir tarihe alındı. 13 Aralık'ta dil alanında yapılacak olan YÖKDİL/2 sınavı da pandemi nedeniyle ertelendi. Söz konusu sınavın yeni tarihi ise henüz açıklanmadı. İşte, YÖKDİL 2020 ile ilgili detaylar.