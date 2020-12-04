2020 YÖKDİL/2 sınavı tarihi: YÖKDİL ne zaman yapılacak, ertelendi mi? ÖSYM'den son dakika açıklama!
YÖKDİL sınavı tarihi adayların odaklandığı konuların başında geliyor. 21 Ekim 2020 – 02 Kasım 2020 tarihleri başvuruları alınan YÖKDİL/2 ile ilgili ÖSYM son dakika açıklama geldi. Koronavirüs önlemleri kapsamında hayat geçirilen yeni tedbirlerle beraber 13 Aralık'ta yapılması beklenen YÖKDİL sınavında ertelemeye gidildi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, yaptığı duyuruda Sağlık Bakanlığının görüşlerine göre ilgili sınavların gerçekleşeceğini ifade etti. Peki, 2020 YÖKDİL ne zaman yapılacak? İşte, ÖSYM'den o konuyla ilgili yapılan açıklamalar.
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YÖKDİL sınavı son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 2020 sınav takviminde değişikliğe gidildiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Aralık ayında yapılması planlanan bazı sınavlar ileri bir tarihe alındı. 13 Aralık'ta dil alanında yapılacak olan YÖKDİL/2 sınavı da pandemi nedeniyle ertelendi. Söz konusu sınavın yeni tarihi ise henüz açıklanmadı. İşte, YÖKDİL 2020 ile ilgili detaylar.
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YÖKDİL NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüsle mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Salgının ülkemizdeki seyrine ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine göre ilgili sınavların yeni tarihleri belirlenecek ve kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır."
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Öte yandan ÖSYM takvimine göre ertelenen sınavların aralık ayında yapılması planlanmıştı. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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HANGİ SINAVLAR ERTELENDİ?
Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında bu hafta sonu yapılacak sınavlar ertelendi.
Buna göre Milli Eğitim Bakanlığı 5-6 Aralık tarihlerindeki açıköğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavının, COVID-19 tedbirleri kapsamında ertelendiğini açıkladı.
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ÖSYM’den de “2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ertelenmiştir” açıklaması yapıldı. Ertelenen sınavların ne zaman yapılacağı salgının seyrine ve Sağlık Bakanlığı’nın tavsiyesine göre belirlenerek duyurulacak.