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Hürriyet
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Haber Giriş: 20 Temmuz 2020 - 19:14,

2020 YÖKDİL/2 sınavı ne zaman? ÖSYM tarih verdi

YÖKDİL için araştırmalar son günlerde hız kazandı. Alana özgü tek yabancı dil sınavı olan YÖKDİL'in ne zaman yapılacağı merak ediliyor. YÖKDİL'e katılım sağlamayı planlayan adaylar araştırmalarına hız verdi. Peki, 2020 YÖKDİL/2 sınavı ne zaman?

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2020 YÖKDİL/2 sınavı için geri sayım devam ediyor. Adaylar, sınava yönelik hazırlık yaparken bir yandan da sınavın yapılacağı tarihi öğrenmek istiyor. İşte, ÖSYM'nin açıkladığı YÖKDİL takvimi..

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YÖKDİL/2 sınavı, 13 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavın ardından sonuçlar 14 Ocak tarihinde açıklanacak.

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Sınav başvuruları 21 Ekim-2 Kasım arasında yapılacak.

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