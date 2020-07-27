2020 LGS tercihleri ne zaman açıklanacak? İşte LGS tercih sonuç tarihi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ortaöğretime geçiş için düzenlenen Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) tercih süreci devam ederken vatandaşların araştırmaları hız kazandı. Kısa süre sonra bitecek tercihlerin, sonuçlarının ne zaman adayların erişimine açılacağı merak konusu oldu. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
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8’inci sınıflara uygulanan LGS,yüz binlerce öğrencinin katılımıyla 81 ilde tamamlandı. Sınavın ardından sonuçların açıklanması ile şimdi de tercih telaşı başladı. Online sistemden tercihlerini yapan liseli adayları, sonuçların açıklanacağı tarihi sorguluyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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TERCİHLER NE ZAMAN BİTECEK?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih başvuruları, 29 Temmuz'a kadar alınacak.
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SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bakanlığın takvimine göre, özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri, yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve işlemleri ile kayıtları 16 Temmuz'da başlayacak ve 29 Temmuz'da tamamlanacak.
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Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecekler.
Yerleştirme sonuçları; 10 Ağustos 2020 tarihinde "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.