20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?

65 YAŞ VE 20 YAŞ ALTI ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR? Sokağa çıkma yasağının biteceği tarih ile ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor. 22 Mayıs saat 00.00'da başlayacak yasak ise 26 Mayıs 00.00'a kadar devam edecek.

Hürriyet’in ulaştığı bilgilere göre, salgının seyrine göre bu yaş grubuna yeni sürprizler olabilir. Olumsuz bir gelişme olmazsa Ramazan Bayramı sonrası hafta içi bir gün sokağa çıkabilecekler.Verilerde olumlu durumun sürmesi halinde ise haziran ayında 65 yaş ve üstü kişilerin sokağa çıkma yasağının tamamen kalkması hedefleniyor.