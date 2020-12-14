20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri: 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izni saat kaçta başlıyor?
20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlar arasında sokağa çıkma kısıtlamaları da yer alıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların belirli saatlerde sokağa çıkabilecekleri duyuruldu. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izni saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?
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20 yaş altı sokağa çıkma yasağının ne zaman başladığı, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile belli oldu. Yeni koronavirüs tedbirleri ile ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 yaş altı vatandaşların belirli saatlerde dışarı çıkabileceklerini duyurmuştu. Tüm illerde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00’ten itibaren açıklanan saate kadar dışarı çıkabiliyorlar. İşte 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri
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20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İZNİ SAATLERİ
Tüm illerde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.
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20 YAŞ ALTI VELİSİ İLE DIŞARI ÇIKABİLİR Mİ?
20 yaş altı gençler ve çocuklarımız 30.05.2020 tarih ve 8558 sayılı Genelgemizde belirlenen çerçeve içerisinde yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabileceklerdir.
Bazı üniversitelerde teknik eğitim veren mühendislik fakültesi/tıp fakültesi gibi bölümlerde yüz yüze eğitim devam etmektedir. Bu yaş grubundaki öğrencilere durumlarını belgelemeleri amacıyla üniversite yönetimince ders programını gösterir şekilde özel bir belge verilecek olup, bu belgenin gerektiğinde ibrazı ile 20 yaşın altındaki öğrenciler bu yaş grubu için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaktır.
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20 yaş altı profesyonel veya milli sporcular, profesyonel veya milli sporcu olduklarını belgelemeleri kaydıyla sportif faaliyetleri (müsabaka, antrenman, bu amaçlarla seyahat vb.) kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaktır.