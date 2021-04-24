20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kaldırılacak? İşte 18 yaş sokağa çıkma saatleri ve detaylar
20 yaş altı sokağa çıkma saatleri, ramazan ayının ilk iki haftasında uygulanan kısmi kapanma kapsamında yayınlanan İçişleri Bakanlığı genelgesinde belli oldu. İki haftalık kısmi kapanmaya yönelik alınan tedbirler kapsamında 18 yaş altı genç ve çocuklar şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanamayacağı belirtildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altı uygulamaları devam ederken, beklentileri artan vatandaşların gözü 18 yaş sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? sorusunun yanıtına çevrildi. İşte, 18 yaş sokağa çıkma saatleri ve İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanana genelgenin ayrıntıları.
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18 yaş sokağa çıkma yasağı, 13 Nisan'da yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından netleşti. Kısmi kapanma kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, 18 yaş altı gençlerin toplu taşımayı kullanamayacağı belirtildi. Son yayınlanan genelgeye göre bu yaş grubundakiler, 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Ancak 18 yaş altı sokağa çıkma kısıtlamasının ne zaman kaldırılacağı ise henüz belli değil.
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18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
Koronavirüs risk grubunda bulunan 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının kaldırılacağı tarih ile ilgili İçişleri Bakanlığı ya da Cumhurbaşkanlığı'ndan bir açıklama gelmedi.
Vaka sayılarının düşmesinin ardından, Sağlık Bakanlığı'nın tavsiye kararlarına göre nihai kararın verilmesi bekleniyor.
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İZİN SAATLERİ
65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklara hafta sonlarının tamamında, hafta içi günlerde ise belirli saatler haricinde (65 yaş ve üzeri için 10.00-14.00; 18 yaş altı için 14.00-18.00) sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirlere göre 18 yaş altı sokağa çıkma saatleri yeniden düzenlendi.
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Hafta içi 65 yaş ve üzerindeki kişiler 10.00-14.00, 18 yaş altındaki kişiler ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.
Hafta içi ve hafta sonu, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı genç ve çocuklar şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanamayacak.
Hafta sonu 10.00-17.00 saatleri arasında, 65 ve üzeri ile 18 yaş altı hariç araç kullanmama şartıyla en yakın market, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidilebilecek.
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SEYAHAT EDEBİLİRLER Mİ?
18 yaş altı gençler ve çocuklarımızın ise yanlarında veli veya vasileri bulunmak kaydıyla sınırlama getirilmeyen yaş gruplarının tabi olduğu kurallar çerçevesine şehirlerarası seyahatlerini gerçekleştirebilirler.