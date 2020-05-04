20 yaş altına sokağa çıkma izin verilecek mi? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
20 yaş altı sokağa çıkma yasağının ne zaman biteceği merak ediliyor. 20 yaş altına sokağa çıkma izin verilecek mi? sorusu araştırılıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Hafta sonu yapılan kısıtlamasın dışında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar için devam eden bir yasak bulunuyor. 65 yaş üstü vatandaşlara belirli saat aralığında dışarı çıkma izni verilmesi gündemde yer alıyor. Peki 20 yaş altı vatandaşlara dışarı çıkma izni verilecek mi?
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20 yaş altı vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı devam ediyor. 20 yaş altına sokağa çıkma izin verilecek mi? sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yerini aldı. Koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlar heyecanla kabine toplantısının ardından yapılacak olan açıklamayı bekliyorlar.
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20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
20 yaş altı sokağa çıkma yasağının ne zaman sona ereceği ile ilgili bir açıklama bulunmuyor. Bugün yapılacak olan kabine toplantısının ardından yapılan güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.
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20 YAŞ ALTINA SOKAĞA ÇIKMA İZNİ VERİLECEK Mİ?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı 15:10'da başladı. Toplantının, gündeminde normalleşme planı ve eğitimde atılacak adımlar olacak. Hürriyet’ten Erdinç Çelikkan’ın haberine göre, toplantıda 21 Mart’tan bu yana sokağa çıkamayan 65 yaş üstündeki 7 milyon kişi için “esnetme” formülleri de konuşulacak. 65 yaş üstündeki vatandaşların belli gün ve saatlerde sokağa çıkma yasağının esnetilmesine dönük nihai kararın da çıkması öngörülüyor. Bu konuda Bilim Kurulu’nun önerileri ve ilgili bakanlıkların görüşü tüm yönleriyle ele alınacak. 65 yaş üstü vatandaşlar için getirilecek esnetme kararının salgının seyri ve Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda önümüzdeki günlerde 20 yaş altındakiler için de gündeme gelebileceği belirtiliyor.
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?
Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.