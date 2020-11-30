20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, bitiyor? İşte 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri
20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının detayları yakından takip ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar belirli saatler aralığında dışarı çıkabiliyorlar. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, bitiyor? İşte 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri
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1
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Sokağa çıkma yasağı saatleri ve günleri İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile belli oldu. Hafta sonları belirli saatler aralığında uygulanan kısıtlamanın yanı sıra 65 yaş ve 20 yaş altı için hafta içi de belirli saatler arasında kısıtlama bulunuyor. 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izin saatleri 13.00’da başlıyor. Açıklanan saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlar sokağa çıkamıyorlar. İşte 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili bilgiler
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20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ
Tüm illerde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.
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20 YAŞ ALTI VELİSİ İLE DIŞARI ÇIKABİLİR Mİ?
20 yaş altı gençler ve çocuklarımız 30.05.2020 tarih ve 8558 sayılı Genelgemizde belirlenen çerçeve içerisinde yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabileceklerdir.
Bazı üniversitelerde teknik eğitim veren mühendislik fakültesi/tıp fakültesi gibi bölümlerde yüz yüze eğitim devam etmektedir. Bu yaş grubundaki öğrencilere durumlarını belgelemeleri amacıyla üniversite yönetimince ders programını gösterir şekilde özel bir belge verilecek olup, bu belgenin gerektiğinde ibrazı ile 20 yaşın altındaki öğrenciler bu yaş grubu için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaktır.
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20 yaş altı profesyonel veya milli sporcular, profesyonel veya milli sporcu olduklarını belgelemeleri kaydıyla sportif faaliyetleri (müsabaka, antrenman, bu amaçlarla seyahat vb.) kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaktır.