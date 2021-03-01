2 Mart'ta kafeler, restoranlar ve mekanlar açılacak mı? HES Kodlu çözüm detayı

2 Mart Salı günü kafeler, restoranlar ve mekanlar açılacak mı sorusu pek çok işletme sahibinin gündeminde yer alıyor. Türkiye'nin pek çok şehrinde normalleşme sürecinin ele alınacağı Kabine Toplantısı, bugün bu hususa netlik kazandıracak. İşletme sahiplerinin HES Kodu da dahil olmak üzere pek çok kriterin uygulanmasıyla birlikte açılma kararı talebi, yetkililer tarafından değerlendirilecek. Peki, kafeler, restoranlar ve mekanlar ne zaman açılacak? İşte, normalleşme takviminin ele alınacağı süreç hakkında detaylı bilgiler
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1
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Kafeler, restoranlar ve mekanların açılış tarihi için 2 Mart beklentisi, bugün yapılacak Kabine Toplantısı dolayısıyla gündemde yer alıyor. Riskin düşük olduğu illerde bu hafta itibariyle lokanta, kafe ve restoranların tedbirli, mesafeli, sınırlı kapasite ve HES kodu şartıyla açılmasına dönük karar alınması planlanıyor. Söz konusu illerde hafta içi belli saatlerle, hafta sonu kısıtlamaların da esnetilmesine kesin gözüyle bakılıyor.
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Kabinede risk durumunun düşük olduğu illerde yüz yüze eğitime geçiş, lokanta, kafe, restoran ve kıraathanelerin açılması, hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının esnetilmesi, hafta içi yaşlılar ve gençler için uygulanan kısıtlamanın normalleşme çerçevesinde kademeli kaldırılmasına dönük kararların çıkması bekleniyor. Bilim Kurulu’nun kararları doğrultusunda bu kapsamda vaka sayısı bakımından düşük riskli iller grubunda yer alan Batman, Hakkari, Iğdır, Şırnak ve Muş, normalleşmeye en yakın şehirler olarak sıralanıyor.
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Kafeler, restoranlar ve mekanların 2 Mart'ta açılıp açılmama hususu ise bugünkü toplantı ile netlik kazanacak.