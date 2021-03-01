2 Mart'ta kafeler, restoranlar ve mekanlar açılacak mı? HES Kodlu çözüm detayı

Kafeler, restoranlar ve mekanların açılış tarihi için 2 Mart beklentisi, bugün yapılacak Kabine Toplantısı dolayısıyla gündemde yer alıyor. Riskin düşük olduğu illerde bu hafta itibariyle lokanta, kafe ve restoranların tedbirli, mesafeli, sınırlı kapasite ve HES kodu şartıyla açılmasına dönük karar alınması planlanıyor. Söz konusu illerde hafta içi belli saatlerle, hafta sonu kısıtlamaların da esnetilmesine kesin gözüyle bakılıyor.