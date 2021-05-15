2 dozdan sonra maske çıkar mı?

Yoğun bakımda hasta olan birçok aşı olmuş hasta var şu anda. Şu anda yoğun bakımda olan 65 yaş üstü hastaların yarısı aşı olmuş hastalar. Ancak bizde de BioNTech aşısı yaygınlaşırsa biz de o seviyeye gelebiliriz. Şu anda çift doz aşı olanların dahi maskesiz dolaşmaması gerekiyor.