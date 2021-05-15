2 dozdan sonra maske çıkar mı?

Nüfusunun yüzde 36’sı aşılanan ABD’de 2 doz aşı olanların artık maske takmasına gerek olmadığına karar verildi. Peki Türkiye’de de 2 doz aşı vurulanlar maskelerini çıkarabilir mi? İşte uzmanların yanıtları:
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‘EN AZ YÜZDE 60 AŞILANMALI’
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Sema Turan: Ben bu kararı doğru bulmuyorum çünkü aşının amacı hastalığın şiddetini azaltmak. Aşı olanların virüsü almayacakları anlamına gelmiyor bu durum.
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2 doz aşısını yaptıran da taşıyıcı olabilir ve başkalarına bulaştırabilir. O nedenle biz aşılı bireylerde maskenin önemli bir kural olduğunu söyledik
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ABD BioNTech aşısı da uyguladı. Bu aşı için henüz elimizde sonuçlar yok. Yani BioNTech ile aşılananlarda virüsün barınabilme oranının kaç olduğunu kimse bilmiyor. O yüzden aşılı bireylerin, aşılanmayanlar için hâlâ maske ile devam etmesi gerektiğini düşünüyorum.
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Bir toplumda maskenin atılması kararı verilmesi için aşılama oranının en az yüzde 60’a ulaşması gerekiyor. Koruyacağımız insan sayısı ne kadar artarsa ancak o zaman maskeden kurtulmaktan söz edebiliriz.
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‘AŞI OLANLAR DA HASTALANIYOR’
Kalp ve damar cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Melih Hulusi Us: mRNA aşılarında gerekli dozda aşı olanlarda koruyuculuk yüzde 90 oranında. Dolayısıyla bu kişiler çok rahat şekilde maskesiz dolaşabilir.
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Ancak bizim ülkemizde uygulanan Sinovac aşısının etkinliği yüzde 50 ile 80 arasında. O orana ulaşamadığımız için maskeden kurtulmak şu anda bizim için geçerli değil.
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Yoğun bakımda hasta olan birçok aşı olmuş hasta var şu anda. Şu anda yoğun bakımda olan 65 yaş üstü hastaların yarısı aşı olmuş hastalar. Ancak bizde de BioNTech aşısı yaygınlaşırsa biz de o seviyeye gelebiliriz. Şu anda çift doz aşı olanların dahi maskesiz dolaşmaması gerekiyor.
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TOPLUMA MORAL VERMEK İÇİN...
Academic Hospital iç hastalıkları ve göğüs hastalıkları yoğun bakım uzmanı Prof. Dr. Turgay Çelikel: ABD’de toplu taşımalarda halen maske öneriliyor ancak orada mRNA aşıları yapıldı ve bu aşıların yüzde 90 üzerinde etkili olduğu düşünülüyor. Nüfusun ise yüzde 36’sının çift doz aşı yaptırdığı biliniyor.
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Bu birazcık topluma moral vermek amacıyla da yapılan bir uygulama. ABD’de ciddi şekilde aşı kampanyaları uygulanıyor ve 1 ay içerisinde toplumun büyük kısmı aşılanmış olacak.
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mRNA aşılarının koruyuculuğu yüzde 90 oranında. Sinovac aşısı ise yüzde 60 oranında. Hastalığı ölümcül geçirmekten korumada ise yüzde 90 oranında etkili. Toplumda bağışıklık sistemi baskılanmış, kortizon kullanan, kemoterapi gören hastaların dikkatli olması gerekiyor.
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ABD’DE MASKEYE VEDA
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), iki doz aşısını olan kişilerin artık kapalı alanlarda da maske takmalarına gerek olmadığını bildirdi.
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Koronavirüs önlemlerine ilişkin kılavuzunu güncelleyen CDC, bu yolla aşıya talebin artmasını bekliyor.
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Karar sonrası maskesiz şekilde Beyaz Saray’da kameralar karşısına geçen Joe Biden, “Bu büyük bir kilometretaşı, harika bir gün” diye konuştu. Beyaz Saray personeli ile muhabirlerin çoğunun da maskelerini çıkardıkları görüldü.
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ABD Kongresi’nde de bazı üyeler “Merhaba özgürlük” diyerek maskelerini çıkarırken Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, kimin aşı olup olmadığı bilinmediği için milletvekillerinden maske takmaya devam etmelerini istedi.