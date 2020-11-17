16-19 Kasım Amazon İndirimli Telefon Aksesuarları Kataloğu
Özellikle 'home office' çalışmaya geçenler nedeniyle elektronik ürünlerin satışlarında büyük bir artış yaşanıyor. Telefon aksesuarlarına da ilgi büyük. İşte 16-19 Kasım tarihlerinde indirime giren o ürünler...
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KOMC G306 Pro Gaming Oyuncu Kulaklığı
KOMC G306 Pro Gaming Oyuncu Kulaklığı led ışıklı oyuncu kulaklığı yüksek mikrofon hassasiyeti ile oyun tutkunlarının tercihleri arasında yer alıyor. Uzun süre kullanım için uygun olan kulaklık süper yumuşak kulak üstü bezlere sahip ve 2 metreyi aşkın kablo uzunluğuna da sahip.
Trust Portatif Taşınabilir Bluetooth Selfie Çubuğu
Harika fotoğraflar çekebilmenizi sağlayacak taşınabilir selfie çubuğu, bluetooth bağlantısı ile kablosuz kullanım imkanı sunuyor. Tek elle fotoğraf çekmek için çubuğun sapına entegre edilmiş kullanışlı uzaktan kumandalı deklanşörün yanı sıra katlanır tasarımı sayesinde her çantaya da rahatlıkla sığar.
Cihazınızın arka, yan taraflarını ve ön çerçevesini çiziklerden, kirden, darbelerden korur. Aynı zamanda yeşil mermer görünümü ile de telefonunuza şıklık katan bir tasarıma sahip. Kılıf cihaz üzerindeyken şarj, kulaklık, kamera veya ses kontrol tuşları kullanılabilir.
TCL MT40SX Movetime Aile Saati, sesli mesajlar, emojiler, fotoğraflar ve SMS gönderip alabileceğiniz 1,3 inç ekrana sahiptir. Aynı zamanda sağlık asistanı, koşma mesafeleri, enerji tüketimi, uyku kalitesi ve atılan adımlar gibi verileri de kaydeder.
Yeniden kullanılabilir, yapıştırıcısının özelliği sayesinde yeniden konumlandırılabilir, yıkanabilir yapışkan çoğu cihaza ve kutuya yapışır. Telefonunuza stand görevi yapabilir ve tutmayı kolaylaştırır.