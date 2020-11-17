Teknoloji Haber Giriş: 17 Kasım 2020 - 12:59 | 17 Kasım 2020 - 13:08

16-19 Kasım Amazon İndirimli Telefon Aksesuarları Kataloğu

Özellikle 'home office' çalışmaya geçenler nedeniyle elektronik ürünlerin satışlarında büyük bir artış yaşanıyor. Telefon aksesuarlarına da ilgi büyük. İşte 16-19 Kasım tarihlerinde indirime giren o ürünler...



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