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HaberlerTeknoloji Haberleri16-19 Kasım Amazon İndirimli Telefon Aksesuarları Kataloğu
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Teknoloji
Haber Giriş: 17 Kasım 2020 - 12:59 | 

16-19 Kasım Amazon İndirimli Telefon Aksesuarları Kataloğu

Özellikle 'home office' çalışmaya geçenler nedeniyle elektronik ürünlerin satışlarında büyük bir artış yaşanıyor. Telefon aksesuarlarına da ilgi büyük. İşte 16-19 Kasım tarihlerinde indirime giren o ürünler...

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1KOMC G306 Pro Gaming Oyuncu Kulaklığı
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KOMC G306 Pro Gaming Oyuncu Kulaklığı

KOMC G306 Pro Gaming Oyuncu Kulaklığı led ışıklı oyuncu kulaklığı yüksek mikrofon hassasiyeti ile oyun tutkunlarının tercihleri arasında yer alıyor. Uzun süre kullanım için uygun olan kulaklık süper yumuşak kulak üstü bezlere sahip ve 2 metreyi aşkın kablo uzunluğuna da sahip.

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2Trust 21711 12W Araç Şarj Cihazı
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Trust 21711 12W Araç Şarj Cihazı

Trust araç içi şarj cihazı Apple, Samsung ve diğer cep telefonları ve tabletler ile uyumludur. Maksimum hızı sayesinde cihazları en hızlı şekilde şarj eder.

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3Trust Portatif Taşınabilir Bluetooth Selfie Çubuğu
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Trust Portatif Taşınabilir Bluetooth Selfie Çubuğu

Harika fotoğraflar çekebilmenizi sağlayacak taşınabilir selfie çubuğu, bluetooth bağlantısı ile kablosuz kullanım imkanı sunuyor. Tek elle fotoğraf çekmek için çubuğun sapına entegre edilmiş kullanışlı uzaktan kumandalı deklanşörün yanı sıra katlanır tasarımı sayesinde her çantaya da rahatlıkla sığar.

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4Hasırlı Kordon
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Hasırlı Kordon

Akıllı saatinizi daha şık bir hale getirmek istiyorsanız hasırlı kordon tam size göre. Turuncu, yeşil gibi farklı dört rengi bulunan hasır kordon uzun ömürlü materyalden üretilmiştir.

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5LAUT Huex Elements Telefon Kılıfı
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LAUT Huex Elements Telefon Kılıfı

Cihazınızın arka, yan taraflarını ve ön çerçevesini çiziklerden, kirden, darbelerden korur. Aynı zamanda yeşil mermer görünümü ile de telefonunuza şıklık katan bir tasarıma sahip. Kılıf cihaz üzerindeyken şarj, kulaklık, kamera veya ses kontrol tuşları kullanılabilir.

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6TCL MT40SX Akıllı Saat
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TCL MT40SX Akıllı Saat

TCL MT40SX Movetime Aile Saati, sesli mesajlar, emojiler, fotoğraflar ve SMS gönderip alabileceğiniz 1,3 inç ekrana sahiptir. Aynı zamanda sağlık asistanı, koşma mesafeleri, enerji tüketimi, uyku kalitesi ve atılan adımlar gibi verileri de kaydeder.

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7Microsonic Silikon Telefon Kılıfı
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Microsonic Silikon Telefon Kılıfı

Apple iPhone 11 cihazınızla uyumlu telefon kılıfının tam 11 farklı rengi mevcut. Cihazın elden kaymasını önleyen yapısıyla da kırılmaları minimuma indirir.

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8Popsockets Peace Mandala Sky Telefon Tutacağı
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Popsockets Peace Mandala Sky Telefon Tutacağı

Yeniden kullanılabilir, yapıştırıcısının özelliği sayesinde yeniden konumlandırılabilir, yıkanabilir yapışkan çoğu cihaza ve kutuya yapışır. Telefonunuza stand görevi yapabilir ve tutmayı kolaylaştırır.

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