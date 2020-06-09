MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEvdehayat HaberleriSoğanın acısı nasıl alınır? İşte 3 basit yöntem
GeriEvdehayat Soğanın acısı nasıl alınır? İşte 3 basit yöntem
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Evdehayat
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 09.06.2020 - 16:27,Son Güncelleme:

Soğanın acısı nasıl alınır? İşte 3 basit yöntem

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Soğanın acısı nasıl alınır? İşte 3 basit yöntem
Abone Olgoogle-news

Her yemeğe lezzet katan soğan sağlık için çok faydalı ancak acısı yendiğinde mideyi kötü etkileyebiliyor. Peki, soğanın acısı nasıl alınır? İşte işinize yarayacak yöntemler…

-Soğanın acısını almak için kabuklarını soyduktan sonra soğuk suyun içinde bekletebilirsiniz. Bu yöntem hem soğanın acısını alacak hem de doğrarken gözünüzün yanmasına engel olacak.

-Doğradığınız soğanların acısını almak için çok az tuzla ovabilirsiniz. Boş bir kasenin içine doğranmış soğanları ekleyin. Üzerine biraz tuz ilave edip ovalayın. Ardından süzgece koyarak tuzunu akıtmak için biraz suya tutun. Bu işlem soğanın acısından eser bırakmayacak.

-Bir başka yöntem ise boş bir kaba doğranmış soğanları koymak ve üzerine biraz sirke döküp bekletmek. 1-2 yemek kaşığı sirke yeterli olacaktır. Soğanın miktarına göre artırabilirsiniz. Sirke eklenmiş soğanları biraz beklettikten sonra dilerseniz sudan geçirebilirsiniz.

Kıymalı soğan dolması tarifi
Kıymalı soğan dolması tarifi
Soğan Karamelize | Mucize Lezzetler
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle