Soğanın acısı nasıl alınır? İşte 3 basit yöntem

-Soğanın acısını almak için kabuklarını soyduktan sonra soğuk suyun içinde bekletebilirsiniz. Bu yöntem hem soğanın acısını alacak hem de doğrarken gözünüzün yanmasına engel olacak.

-Doğradığınız soğanların acısını almak için çok az tuzla ovabilirsiniz. Boş bir kasenin içine doğranmış soğanları ekleyin. Üzerine biraz tuz ilave edip ovalayın. Ardından süzgece koyarak tuzunu akıtmak için biraz suya tutun. Bu işlem soğanın acısından eser bırakmayacak.

-Bir başka yöntem ise boş bir kaba doğranmış soğanları koymak ve üzerine biraz sirke döküp bekletmek. 1-2 yemek kaşığı sirke yeterli olacaktır. Soğanın miktarına göre artırabilirsiniz. Sirke eklenmiş soğanları biraz beklettikten sonra dilerseniz sudan geçirebilirsiniz.