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Sofranızdan eksik etmeyin! Hem lezzetli hem de faydalı
Zengin bir lif kaynağı olan nohut, protein bakımından da oldukça zengin. Veganların ve vejetaryenlerin et yerine tüketebilecekleri en iyi besinlerden biri. Peki, bu şahane baklagilin sağlığımıza olan faydalarını biliyor musunuz?
- Hasara uğramış hücreleri içeriğindeki zengin magnezyum sayesinde hızlıca iyileştirir.
- Meme kanserine neden olan hücrelerin oluşumunu engeller.
- İnsülin ve kan şekeri seviyelerini düzenler.
- Osteoporoz gibi kemik sorunlarını engeller ve kemik sağlığını korur.
- Nohut sindirim sistemini düzenler.
- Felç ve kalp krizi riskini azaltır.
- Göz rahatsızlıklarının önüne geçer.
- Zihin yorgunluğunu azaltır.
- İçeriğindeki karbonhidrat sayesinde sağlıklı kilo almak isteyenler için iyi bir seçenektir.
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