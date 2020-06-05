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Evdehayat
Fotoğraf: Alamy
Haber Giriş: 05.06.2020 - 17:05,Son Güncelleme:

Sofranızdan eksik etmeyin! Hem lezzetli hem de faydalı

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Sofranızdan eksik etmeyin! Hem lezzetli hem de faydalı
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Zengin bir lif kaynağı olan nohut, protein bakımından da oldukça zengin. Veganların ve vejetaryenlerin et yerine tüketebilecekleri en iyi besinlerden biri. Peki, bu şahane baklagilin sağlığımıza olan faydalarını biliyor musunuz?

  • Hasara uğramış hücreleri içeriğindeki zengin magnezyum sayesinde hızlıca iyileştirir.
  • Meme kanserine neden olan hücrelerin oluşumunu engeller.
  • İnsülin ve kan şekeri seviyelerini düzenler.
  • Osteoporoz gibi kemik sorunlarını engeller ve kemik sağlığını korur.
  • Nohut sindirim sistemini düzenler.
  • Felç ve kalp krizi riskini azaltır.
  • Göz rahatsızlıklarının önüne geçer.
  • Zihin yorgunluğunu azaltır.
  • İçeriğindeki karbonhidrat sayesinde sağlıklı kilo almak isteyenler için iyi bir seçenektir.
Etli nohut tarifi
Etli nohut tarifi
Falafel | Lezizz
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