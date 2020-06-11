Sararan kıyafetler nasıl beyazlatılır?

Beyaz renkli kıyafetlerin rengi zamanla değişebilir. Hatta sarardığı için eskidikleri düşünülebilir. Ancak, uygulayabileceğiniz birkaç kolay yöntemle beyaz kıyafetlerinize eski görünümünü kazandırabilirsiniz.

Beyaz çamaşırları yıkarken çamaşır makinesini çok doldurmamakta fayda var. Bu durum beyaz renkteki kıyafetlerinizin renginin değişmesine neden olabilir.

Çamaşır suyu kullanımına dikkat edin. Eğer beyaz giysinizin kumaşı hassas yapıdaysa doğal yöntemleri deneyebilirsiniz. Bunun için giysinizi sıcak suda ıslatın ve suya limon suyu ekleyin. Bir saat kadar bekletip güzelce yıkayın. Daha sonra temizlendiğini görebilirsiniz.

Karbonat da beyaz çamaşırlarınızı beyazlatmanız için etkili yöntemlerden biri olabilir. Tek yapmanız gereken çamaşır deterjanına bir miktar karbonat eklemek. Sonra da çamaşırlarınızı aynı şekilde yıkayın.