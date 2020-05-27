MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEvdehayat HaberleriSaksıda fesleğen nasıl yetiştirilir?
GeriEvdehayat Saksıda fesleğen nasıl yetiştirilir?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Evdehayat
Fotoğraf: Ingimage
Haber Giriş: 27.05.2020 - 17:48,Son Güncelleme:

Saksıda fesleğen nasıl yetiştirilir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Saksıda fesleğen nasıl yetiştirilir?
Abone Olgoogle-news

Mis gibi kokusuyla fesleğen, yemeklere ve salatalara ayrı bir lezzet katıyor. Üstelik evinizde de kolayca yetiştirebilirsiniz. Gelin saksıda fesleğen yetiştirmenin püf noktalarına beraber bakalım.

Fesleğen humus açısıdan zengin bir toprakta rahatça yetiştirildiği için torflu toprak kullanmalısınız.

Fesleğen ışığı seven bir bitki. Bu yüzden güneş alan bir yere konumlandırmalısınız.

Eğer açık bir alana koyacaksanız, sert rüzgarlara karşı da korumalısınız.

Haftada 1 defa sulamak fesleğen için yeterli olabilir. Fakat, toprağının çok kuru olmamasına da dikkat edin.

Yetiştirdiğiniz fesleğenleri yemek veya salatanıza koymak isterseniz, 15 santimetreye ulaşınca kullanabilirsiniz.

Paket lastiği ile neler yapılır? İşte hayatınızı kolaylaştıracak fikirler...
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle