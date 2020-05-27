Saksıda fesleğen nasıl yetiştirilir?

Fesleğen humus açısıdan zengin bir toprakta rahatça yetiştirildiği için torflu toprak kullanmalısınız.

Fesleğen ışığı seven bir bitki. Bu yüzden güneş alan bir yere konumlandırmalısınız.

Eğer açık bir alana koyacaksanız, sert rüzgarlara karşı da korumalısınız.

Haftada 1 defa sulamak fesleğen için yeterli olabilir. Fakat, toprağının çok kuru olmamasına da dikkat edin.

Yetiştirdiğiniz fesleğenleri yemek veya salatanıza koymak isterseniz, 15 santimetreye ulaşınca kullanabilirsiniz.