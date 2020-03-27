Karantinadaki milyonlara Google'dan ücretsiz film müjdesi

Google'ın film kanalı Google Play Filmler altında kullanıcılar filmleri satın alabileceği gibi, diğer platformlarda olduğu gibi kiralama yoluna da gidebiliyor ve süresi sona eren filmler tekrar ücretli olarak satılıyor.

Diğer yandan film arşivini sürekli genişleten Google'ın koronavirüs nedeniyle kullanıcılarına jest yapmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Google, her ne kadar bu durumu koronavirüse bağlamamış olsa da, zamanlama olarak bakıldığında evinde fazlasıyla zaman geçiren kullanıcılar, Google'ın bu kararında etkili olmuşa benziyor.



Peki Google yüzlerce filmi ücretsiz sunarken, yapımcı şirketlerle nasıl anlaştı? Bunun detayını bilen yok; ancak Google'ın ücretsiz olan filmleri izleyenlere reklam göstereceği, gelirini bu şekilde sağlayacağı düşünülüyor.

Google'ın filmleri ne zaman ücretsiz yapacağı ise henüz belli değil.