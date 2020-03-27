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Evdehayat
Haber Giriş: 27.03.2020 - 08:08,Son Güncelleme:/

Karantinadaki milyonlara Google'dan ücretsiz film müjdesi

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Karantinadaki milyonlara Google'dan ücretsiz film müjdesi
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Teknoloji devi Google'ın uzun süredir aktif olan ve geniş film arşivinin bulunabileceği Google Play Filmler'de pek çok film ücretsiz olacak.

Google'ın film kanalı Google Play Filmler altında kullanıcılar filmleri satın alabileceği gibi, diğer platformlarda olduğu gibi kiralama yoluna da gidebiliyor ve süresi sona eren filmler tekrar ücretli olarak satılıyor.

Diğer yandan film arşivini sürekli genişleten Google'ın koronavirüs nedeniyle kullanıcılarına jest yapmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Google, her ne kadar bu durumu koronavirüse bağlamamış olsa da, zamanlama olarak bakıldığında evinde fazlasıyla zaman geçiren kullanıcılar, Google'ın bu kararında etkili olmuşa benziyor.

Peki Google yüzlerce filmi ücretsiz sunarken, yapımcı şirketlerle nasıl anlaştı? Bunun detayını bilen yok; ancak Google'ın ücretsiz olan filmleri izleyenlere reklam göstereceği, gelirini bu şekilde sağlayacağı düşünülüyor.

Google'ın filmleri ne zaman ücretsiz yapacağı ise henüz belli değil.

Yapay zeka ‘engel’leri ortadan kaldırıyorGoogle, İsviçre’nin Zürih kentinde yapay zeka zirvesi düzenledi. Hurriyet.com.tr olarak Google’ın daveti üzerine katıldığımız etkinlikte gelecekte işsizliğe sebep olmasından korkulan yapay zeka teknolojisinin aslında insanlık için ne kadar faydalı olabileceği anlatıldı, engellilerin günlük hayatını nasıl kolaylaştırdığı örneklerle masaya yatırıldı.
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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