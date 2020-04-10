Instagram'da bilgisayar başında mesajlaşma dönemi başladı

WhatsApp kadar olmasa da Instagram'ın DM özelliği de oldukça yoğun bir şekilde kullanılıyor. Özellikle gün boyu masa başında çalışanların hayatını fazlasıyla kolaylaştıran WhatsApp Destop sürümü, yazışmaları hızlandırırken, Instagram ise masaüstü sürümünde benzer bir iyileştirme yoluna gitti.

Instagram.com üzerinden hesabınıza giriş yaptığınızda DM butonunu da görebilirsiniz. Bu özellik sayesinde telefona bakmaksızın mesajlaşmalarınızı kolayca yapabilirsiniz.



Ancak Instagram'ın tek yeniliği bu olmayacak. Şirket, uygulamada kullanılan özelliklerin birçoğunun masaüstü sürüme kısa sürede geçirilmesini planlarken, herhangi bir teknik sorun yaşanmaması için bu adımları yavaş yavaş atmayı tercih ediyor.

Instagram.com ilk açıldığında sadece karşınıza çıkan fotoğrafları beğenmenize olanak veriyordu. Ancak sonrasında adım adım yeni özellikler kazanan Instagram web sürümü, hikayeleri de karşınıza getirmeye başladı.



