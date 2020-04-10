Google Hangouts gidiyor, Google Meet geliyor

Google Hangouts'un ardından Google Meet dönemi başlıyor. Google'ın yoğun ilgi gören araçlarından biri olan Google Meet, sadece isim değişikliğiyle gelmiyor. Gmail, Dokümanlar, E-Tablolar ve Drive gibi diğer servisler de Google Meet'in bütünleşik bir parçası olacak.

Uygulamayı indirmek isteyen kullanıcıların Google Meet dışında Hangouts Meet by Google yazarak da uygulamaya ulaşabilmesi mümkün. İsim değişikliğini zamana yayan Google, Hangouts'u uygulama mağazasında isim olarak kullanmayı bir süre daha devam edecek.

Google Meet, özellikle koronavirüs salgını sonrası 25 kat birden kullanıcı sayısını artırmış durumda. Bu da 2 milyondan fazla yeni kullanıcının Google Meet'e katıldığını gösteriyor.

Zoom, Microsoft Teams, WhatsApp, Telegram, Slack de diğer popüler araçlar...



