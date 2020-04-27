Eski telefondaki verilerinizi yeni telefona kolayca aktarmanın yolu

Yeni telefon alan kullanıcıların en büyük kabuslarından biri verilerini tam anlamıyla yeni telefona nasıl geçireceklerini bilmemeleri... Bunun için pek çok yöntem ve uygulama olsa da, son zamanlarda adından söz ettiren Phone Clone uygulaması, bu işi hayli basitleştiriyor. Huawei'nin geliştirdiği ücretsiz bir uygulama olan Phone Clone, iPhone veya Android telefonlardaki verileri diğer cihaza kolayca aktarabiliyor. Örneğin iPhone'dan Android bir telefona veya Android bir telefondan iPhone'a geçiş yapacaksanız Phone Clone uygulaması işinizi görebiliyor.



Uygulamanın çalışma mantığı ise gayet basit. Öncelikle her iki telefonda da Phone Clone uygulamasının yüklü olması gerekiyor. Google Play Store, AppGallery ve App Store üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Ardından eski telefonunuzda uygulamayı açarak 'Bu eski telefondur' seçeneğine dokunmalısınız. Yeni telefonunuzda ise 'Yeni telefondur' seçeneğine dokunmanız yeterli. Ardından karşınıza gelen QR kodunu taratıyorsunuz.



Hepsi bu! Bu adımdan sonra sadece hangi verilerin yeni telefona taşınacağını seçmek size kalıyor. Fotoğraf ve videolar dahil telefonunuzda taşınacak çok veri varsa süre biraz uzayabiliyor; ama dakikalar içinde veri transferinin gerçekleştiğini söyleyebiliriz.



Bu işleme başlamadan önce yeni telefonda kurulum yapıp 'sıfır cihaz' olarak açmanız ve uygulamayı indirdikten sonra bu işlemi yapmanız gerekiyor. Huawei cihazlarda halihazırda yüklü olarak gelen Phone Clone uygulaması için kurulum gerekmediğinden yeni telefonunuz bir Huawei telefon ise, sıfır kurulum yapmadan daha en başından Phone Clone uygulaması ile de veri transferini başlatabilirsiniz.



Böylece rehberi ayrı, fotoğrafları ayrı yedekleyen bir uygulama aramanıza artık gerek yok.