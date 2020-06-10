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Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 10.06.2020 - 17:55,Son Güncelleme:

Bilmediğimiz pek çok yararı var

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Bilmediğimiz pek çok yararı var
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Kuru incir son derece faydalı bir besin kaynağıdır… Sağlık açısından pek çok yararı var, bol miktarda da lif içeriyor.

İşte kuru incirin az bilinen faydaları…

  • Kuru incir bağırsak tembelliğini önler.
  • Bağışıklık sistemini güçlendirir.
  • Demir ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olur.
  • Tansiyon hastalığı riskini azaltır.
  • Kalp hastalıklarının önüne geçer.
  • Kanserli hücrelere karşı tedavide kullanılır.
  • Daha sağlıklı bir cilde sahip olmayı sağlar.
  • Hücre yenilenmesine yardımcı olur.
  • Gribe yakalanma riskini azaltır.
  • Kemik gelişimine katkı sağlar.
  • Boğaz ağrılarının iyileşmesine yardımcı olur.

İncir nasıl kurutulur?

En çok kurutulan meyvelerden biri olan kuru inciri en basit iki şekilde kurutabilirsiniz. Güneş en çok tercih edilen kurutma yöntemlerindendir. Öncelikle güzelce yıkayıp bir kağıt havlu yardımıyla kuruttuğunuz incirlerin saplarını temizleyip bıçak yardımıyla ortadan bölüp kurumaya bırakabilirsiniz. Bu işlem 6-7 gün sürebilir.

İkinci çok tercih edilen yöntem ise fırında kurutmadır. Yıkayıp kuruttuğunuz incirlerin saplarını temizleyin ve bir bıçak yardımıyla ortadan ikiye bölün. Birbirine değmeyecek şekilde fırın tepsisine dizdiğiniz incirleri fırınlayabilirsiniz. İncirlerin nemlenmemesine dikkat edin. Bunun için fırının kapağını çok az aralık bırakabilirsiniz. Bu işlem 11-12 saat sürebilir. İnciri sıktığınızda su gelmiyorsa işlem tamam demektir. Kuruttuğunuz incirleri cam bir kavanozda ve serin bir yerde saklayabilirsiniz.

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